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女性常识 妇科检查内容

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2017-02-0339健康网

核心提示：妇科检查内容有哪些？女性妇科检查内容主要观察外阴会不会存在肿瘤、炎症或尖锐湿疣等，其次要看阴道是否有畸形、炎症，以及白带是否正常等。妇科检查内容包括了对宫颈息肉、阴道炎、宫颈炎和子宫肌瘤，还有卵巢肿瘤及乳房肿块等疾病的早发现早治疗。

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　　 在妇科检查方面，已婚女性是最主要的对象，无论哪个年龄阶段的女性都要做好引发普查。不过，近年来，妇科肿瘤发病率逐渐呈现出年轻化，所以只要存在性生活的女孩都得积极参加阴道检查。那妇科检查内容有哪些呢？

　　 妇科检查内容

　　 除了要医院进行正规的妇科检查，女性朋友也可以自检阴道炎。正常情况下，白带是没有气味的、量比较少，颜色为透明或白色。如果白带异常增加、成了泡末状或带有血、以及想淘米水、还带着腥臭的话都是不正常的。尤其是阴道长出红斑，经常感觉烧灼和瘙痒的话一定要尽快治疗。极有可能患上了霉菌性阴道炎、淋菌性阴道炎或滴虫性阴道炎了。

　　 女性妇科检查内容主要观察外阴会不会存在肿瘤、炎症或尖锐湿疣等，其次要看阴道是否有畸形、炎症，以及白带是否正常等。电子阴道镜可以放大女性的外阴、子宫颈及阴道等，发现微小病变。阴道炎则要通过白带化验检查，检测出病原微生物，主要有霉菌、滴虫、衣原体以及支原体等等。

　　 所以，女孩子在决定体检的前一天内都不可以冲洗阴道，更不要觉得阴道脏或异味，使用高锰酸钾或洗必泰来清洗阴道。水及各种消毒液都可能冲洗掉病原微生物，导致检查时，影响了医生的诊断，从而耽误了病情。

　　 以上就是对妇科检查内容的介绍了。妇科检查女性是非常重要的。现代女性需要兼顾好工作和家庭，生活紧张忙碌，容易忽视了健康问题。阴道检查可以防治常见病和多发病。妇科检查内容包括了对宫颈息肉、阴道炎、宫颈炎和子宫肌瘤，还有卵巢肿瘤及乳房肿块等疾病的早发现早治疗。

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