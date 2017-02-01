女性养生 子宫下垂吃什么

核心提示：子宫下垂吃什么？子宫下垂的女性患者可以准备鲫鱼和黄芪、炒枳壳煮汤；可以用鸡蛋和何首乌、小米米一起煮粥；痔疮、脱肛以及子宫下垂的患者都可以用老母鸡加何苜乌炖汤；还可以将丝瓜络烧成灰磨成末后服用。以上这些食疗只适合子宫下垂的早期患者。

作为妇科疾病中常出现的常见的子宫下垂，一直都给女性朋友的健康造成了许多危害。如果不幸患了子宫下垂，又想利用饮食治疗的话，可选择哪些食疗呢？一起来看看女性子宫下垂吃什么。

子宫下垂吃什么

子宫下垂的女性患者可以准备二百克的鲫鱼和二十克的黄芪，还要八克的炒枳壳。鲫鱼宰杀洗净。黄芪和枳壳先加水煎半小时，再下鲫鱼一起煎熟后食鱼喝汤。子宫下垂吃什么？可以取两个鸡蛋和三十克的何首乌，还有五十克的小米。何首乌和小米一起加水煮粥，粥熟时放入鸡蛋调匀，一天可能喝两次粥。

痔疮、脱肛以及子宫下垂的患者都可以将一个老母鸡宰杀洗净，加入适量的何苜乌，加水煮烂，再调味饮汤。子宫下垂吃什么才有效果呢？患者还可以将四十八克的丝瓜络烧成灰，再仔细磨成末，分为4份。然后在早餐和晚餐前各吃1份。坚持一星期后，停服5～7日，然后再服两周。

还有哪些食疗适合治疗子宫下垂呢？女性朋友还可以用二百五十克猪大肠，一百克黑芝麻和九克升麻9克。猪大肠处理干净，和升麻、黑芝麻一起下锅，加水炖熟，加点精盐调味。分开两次在一日内吃完。每星期最多只能吃2～3次。

想要治疗子宫下垂，还可以取十个甲鱼头，洗净之后切碎，然后用小火炒黄，最后取出磨成末。晚上睡觉前可以取3克，用米酒送服。子宫下垂吃什么？也可以将一千克的荔枝加入一千毫升的黄酒，浸泡一周。每天早晚空腹喝三十毫升左右。或者将五百克棕树根加水煮6小时后饮汁。子宫下垂吃什么？以上这些食疗只适合子宫下垂的早期患者。此外，患者还要进行正规的治疗，结合食疗辅助治疗，因为食疗始终无法代替药物的。