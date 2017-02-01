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女性朋友子宫内膜薄能调理吗

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2017-02-0339健康网

核心提示：子宫内膜薄能调理吗？子宫内膜薄是可以调理的，患者只需要住意日常保健即可。要保持平稳愉快的心态，不要过度紧张；重视经期保暖，腹部可以放个热敷垫或暖水袋，加快血循环；要多吃雌激素食物，还有羊肉、乌鸡等肉类等食物。

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　　 很多女性可能都经历过子宫内膜薄这种病症，女性因为雌激素影响，进行超声检查时，发现子宫内膜厚度少许8毫米，这种情况就属于子宫内膜薄。子宫内膜薄对备孕非常不利，会影响受精卵着床。那女性子宫内膜薄能调理吗？

　　 子宫内膜薄的调理

　　 子宫内膜薄是可以调理的，患者只需要住意日常保健即可。首先在精神方面，要保持平稳愉快的心态，不要过度紧张。放松心情对于女性内分泌的调节是最有效，所以非常重要。良好的情绪，才能促进健康，避免子宫内膜薄。

　　 子宫内膜薄患者在生理方面的调理就要重视经期保暖，腹部可以放个热敷垫或暖水袋，加快血循环，放松全身肌肉，减轻痉挛现象，让经血可以顺畅排出。子宫内膜薄能调理吗？在运动方面，你要知道积极运动方可达成健康体质，促进子宫健康。不喜欢剧烈运动的女生，可以试试瑜伽。

　　 女性子宫内膜薄能调理吗？饮食是最重要的一方面，子宫内膜薄的女性一定要多吃雌激素食物，还有羊肉、乌鸡等肉类，都对女性子宫内膜调理有很多好处。平时还要多吃天然雌激素食物以及补血活血食物。所以，黑豆、阿胶、黑木耳和雪蛤、还有乌鸡、蜂蜜、燕窝、西柚等都要列入日常食谱中。

　　 子宫内膜薄的调理方法主要有以上几个方面。女性的子宫内膜厚度在8-10毫米左右，会更容易受孕。有过人流刮宫手术、子宫息肉及宫腔电切手术史的女性，或子宫内膜炎和多囊卵巢综合征女性患者，子宫内膜都会被破坏。所以，这些女性在备孕前一定要检查子宫内膜的厚度。月经量少的女性也要进行此项检查。

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