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怀孕女孩初期症状有哪些呢

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2017-02-0339健康网

核心提示：怀孕女孩初期症状有哪些呢？乳房变大、特别敏感是怀孕早期的症状之一；孕妈们经常会突然感觉疲倦，筋疲力竭等；植入性出血也是怀孕女孩初期症状之一，具体表现为阴道少量出血。怀孕女孩初期最普遍的症状就是恶心呕吐。

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　　 怀孕可是女性一生中的一件大事，新生命的降临，对于每位母亲而言，都是无比幸福的。不过，小编提醒各位孕妈一定要了解怀孕初期症状。怀孕女孩初期的这些症状，你一定要知道。

　　 怀孕初期症状

　　 乳房变大、特别敏感是怀孕早期的症状之一，乳房敏感、胀痛可能是激素提高而致。乳房的胀痛和月经来潮前非常相似，不过胀痛感可能会更强。乳房胀痛通常在怀孕3个月后就会有所好转了，因为身体在这个时候已经逐渐适应荷尔蒙变化了。

　　 怀孕女孩初期症状有疲倦，孕妈们经常会突然感觉疲倦，筋疲力竭等。孕期快速增多的孕酮，可能会使孕妈格外困倦。女性在怀孕中期会开始感觉精力充沛多了，只是怀孕晚期，疲倦感又会卷土重来了。因为怀孕后期，体重增加，而不适反应越来越强，睡眠质量下降，导致第二天疲惫。

　　 植入性出血也是怀孕女孩初期症状之一，具体表现为阴道少量出血。女性受孕后11～12天开始，阴道就会开始少量出血了。这种症状通常是因为受精卵植入血液丰富而致。出血量非常少，多为红色血斑。如果出血量较大，同时还伴随疼痛的话，就要去医院检查是不是宫外孕的征兆。

　　 怀孕女孩初期最普遍的症状就是恶心呕吐，孕吐大概发生在孕期1个月后。不过，也有少部分孕妈是不会出现孕吐的。不是只有清晨才会出现孕吐的，中午及晚上，随时都可能发生孕吐。通常在孕中期，就很少再感觉到恶心呕吐了。也有一部分孕妈可能还得再等1个月，孕吐才会消失。怀孕女孩初期的这些症状，你都记住了吗？

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