女性子宫寒吃什么可以调理呢

核心提示：性子宫寒吃什么可以调理？女性子宫寒的调理还可以喝当归远志酒，具有活血通经，调和气血的功效。可以治疗女性月经不调或气血不足。宫寒女性要尤其注意饮食，芡实、桂圆及荔枝等食物可以驱寒温补，常吃有利健康。黑色食物可以多进食。

女性的身体应当属阴，较为阴寒，这就是女性更怕冷的原因。体质寒的症状还有女性子宫寒，宫寒对女性的身体有许多不良危害，容易引发月经不调、痛经等问题，严重时还更会造成不孕。那子宫寒吃什么可以调理呢？

宫寒调理方法

宫寒的女性患者可以采取食疗调理法，那子宫寒吃什么可以调理呢？下面几种食疗都是常用的。鸡煮益母草。准备一只乌鸡和五百克益母草。益母草放入鸡腹，加清水煮汤。鸡骨还可以焙干磨成粉末，加一百二十克当归和六十克续断、十八克姜一起制成药丸。患者可以在早、中、晚服用一颗。

女性子宫寒的调理还可以喝当归远志酒。取一百五十克的当归和远志，还有一千五百克甜酒。当归和远志用布包好，加酒泡7天，然后开取去渣饮服。每晚温饮几口，并且要坚持喝完。该药酒具有活血通经，调和气血的功效。可以治疗女性月经不调或气血不足。

子宫寒的女性吃什么可以调理呢？宫寒女性要尤其注意饮食，生冷及虚寒食物，比如白菜、白萝卜、椰菜、黄牙白或绿茶等都要少吃。黑米、黑木耳以及黑枣等黑色食物可以多进食。还有生姜、巧克力、红糖和大枣，芡实、桂圆及荔枝等食物可以驱寒温补，常吃有利健康。

女性宫寒的危害是很严重的，日常女性可学习一些科学方法来调理。子宫寒吃什么可以调理呢？日常可以加强锻炼，增加血液循环，补充体内气血，驱除宫寒。宫寒患者还要多吃温热食物，改善寒性体质。寒冷的冬季，要加强保暖，缓解宫寒。