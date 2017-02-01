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子宫下垂中药调理 学会了吗

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2017-02-0339健康网

核心提示：子宫下垂中药调理？宫下垂中药调理可以准备黄柏、桃仁和陈皮、木香煎汤饮用，适合肝郁伤脾引起的子宫下垂患者；调理脾虚引起的子宫下垂，可以准备当归、白术，茯苓以及大枣汤饮用；子宫下垂患者日常也可以多练习下提气运动，大口吸气让下腹上提，再缓缓呼气。

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　　 女性子宫下垂是一种怎样的病症呢？据子宫下垂患者讲述，身体下部会莫名出现一块赘肉，赘肉颜色发红，甚至有点溃疡，每次锻炼完身体，都会感觉到小腹坠落，小便也变少了。一开始患者自己也不清楚这是什么问题，只有去医院检查，通过大夫介绍才知道原来是患上子宫下垂了。那子宫下垂中药调理方法是怎样得呢？有哪些适合的中药呢？

　　 子宫下垂调理

　　 女性患上子宫下垂后，如果想利用中药来调理的话，不妨试试下面这三种方法。子宫下垂中药调理可以准备一些具有清虚热作用的黄柏，还有活血化瘀的桃仁和理气的陈皮和木香。四种药材下药加水煎煮，患者在晚上睡觉之前直接用药液清洗患处。这种中药调理方法比较适合肝郁伤脾引起的子宫下垂患者，效果很不错。

　　 子宫下垂的患者在调理时，也可以准备适量的当归，可以活血养血，还需要健脾药材白术，茯苓以及大枣，另外还要准备些固涩的药材五倍子和莲子仁，各种药材一起下锅加水煎煮，等三十分钟即可取出服用了，每天可以饮服三次。这种方法适合调理脾虚引起的子宫下垂。

　　 子宫下垂中药调理方法还有哪些呢？子宫下垂患者还可能取适量补肾壮阳的韭菜根，将韭菜根放入锅内，加清水煎煮。然后在晚上睡觉钱清洗你的阴道，然后再用艾叶艾灸百会穴，一分钟左右即可。子宫下垂患者日常也可以多练习下提气运动，大口吸气让下腹上提，再缓缓呼气。

　　 以上就是三种比较有效的子宫下垂中药调理方法了。此外，子宫下垂的患者如果察觉到部分子宫在阴道的话，那可能是子宫受感染而导致的了。那治疗过程中，就一定要做好阴道清洁，避免损伤子宫黏膜，影响正常的月经。

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