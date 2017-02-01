乳房发育 初一女生乳房发育

女生胸部的发育期通常有三年时间，对于初一女生而言，正是乳房发育的关键时期，所以一定要多学习乳房发育知识。那初一女生乳房发育期间需要注意哪些问题呢？

乳房发育注意事项

青春期女性的乳房会慢慢长大，由于雌激素影响，乳腺就会开始发育，此外乳房内还有许多脂肪，乳腺组织会硬一些，但脂肪组织则会柔软很多。初一女生的乳房已经开始突起了，具有一定弹性。面对这些变化，有些女孩子可能会不好意思，其实你更需要正视这种变化，不必在意别人的眼光。

初一女生在乳房发育起千万不要因为不好意思，走路时经常低头含胸的，这样只会影响发育，过度含胸更会造成驼背。初一女生乳房发育时间存在差异，饮食、遗传都有一定关系。有些女生可能八九岁时乳房就发育了，有些却在12岁时才开始发育。而且，发育速度也不同，有些人发育发育得较快；有些可能发育较慢。

初一女生乳房发育的第一阶段表现为乳头突起，乳晕增大。乳头刚突出的时候，非常娇嫩敏感，乳头易发炎。所以，你一定要穿棉质小背心，才能保护好乳头。在第二阶段，你的乳房内出现了乳核，触碰时会感觉到痛。此时，乳房更需要精心呵护了。等12岁时，很多女孩已经开始来月经了，而乳房仍然处于发育期。

初一女生在乳房发育期，可能会因为内分泌影响，在月经前后，经常回感觉乳房胀痛、乳头痒痛等。遇到这种情况时，不要去挤弄或者抠剔你的乳头，以免发生感染。常清洗乳头、乳晕及乳房。乳晕内腺体丰富，时常在分泌油脂来保护皮肤，但同时也产生了污垢，所以一定要注意保持乳房卫生。