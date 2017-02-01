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女性日常要如何刺激乳房发育

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2017-02-0339健康网

核心提示：如何刺激乳房发育？想要刺激乳房发育，肯定少不了高蛋白食物，多吃黄豆，鸡蛋，猪肉或排骨等蛋白食物；多吃脂肪及胶原蛋白食物也有助于刺激乳房发育；每日坚持乳房按摩同样可以刺激乳房发育。扩胸运动或健美操也可以促进乳房发育。

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　　 对于爱美女性而言，拥有C罩杯或D罩杯是令人羡慕的一件事，增强自信同时，也是婚姻爱情中的一大保鲜剂。好的身材肯定少不了美丽的乳房。那如何刺激乳房发育呢？怎样才可以促进乳房发育?

　　 如何刺激乳房发育

　　 想要刺激乳房发育，肯定少不了高蛋白食物。许多乳房发育不错的女性日常都爱喝豆浆和牛奶。其实乳房发育并不是完全由遗传决定的，从小的饮食习惯也是重要的一方面。如何刺激乳房发育？记得多吃蛋白食物，你可能选择黄豆，鸡蛋，猪肉或排骨，每周至少炖一次汤。

　　 多吃脂肪及胶原蛋白食物也有助于刺激乳房发育。如何刺激乳房发育？除蛋白质外，还得补充脂肪及胶原蛋白。很多妹子此时的第一反应是猪蹄，鸡翅。没错这两种食材都是不错的。女孩子可以多吃黄豆闷猪蹄，土豆烧鸡翅及山药玉米猪蹄汤，美味又营养。坐月子的宝妈也可以多吃，调理身体同时帮助丰胸。

　　 每日坚持乳房按摩同样可以刺激乳房发育。选择沐浴时顺便按摩乳房，从腋下淋巴至乳房，每日坚持二十分钟。常按摩乳房可激活乳腺细胞。久坐不运的女性淋巴更容易堵塞，常按摩更有利健康。条件允许的话，还可以长期坚持精油丰胸按摩，耐心坚持效果还是很不错的。

　　 如何刺激乳房发育？扩胸运动或健美操也可以促进乳房发育。身体淋巴堵塞及血液不畅，体内代谢会出现紊乱。因此，平常多练习扩胸运动和健美操，都具有丰胸效果。此外，俯卧撑和手臂伸展等方法都可以达到不错的丰胸功效。如何刺激乳房发育？无论你选择哪种方法，都一定要持之以恒。

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