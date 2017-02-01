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乳房缩小什么原因你知道吗

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2017-02-0339健康网

核心提示：乳房缩小什么原因？首先是文胸选择、穿戴，睡觉的时候，建议不要佩戴，避免阻碍血液，影响健康；老化了的文胸还在坚持使用。可是，洗净变形的文胸只会破坏你的胸形；女性乳房缩小的原因还有产品、手术、药物。节食、运动、按摩等也会导致乳房缩小。

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　　 多数年轻女性对于乳房护理基本不懂，不知道如何让乳房更健康丰满。还有部分有女性会因为错误的护理方式，导致乳房缩小。那么乳房缩小什么原因呢？究竟是怎么造成的呢?有没有改善的方法呢?

　　 乳房缩小什么原因

　　 女性朋友的乳房缩小，以下三大因素就是“凶手”。乳房缩小什么原因？首先是文胸选择、穿戴。很多女性一天24小时都在佩戴文胸，胸部终日处于挤压和承托，虽然佩戴文胸可以减慢胸部下垂的速度，但睡觉的时候，建议不要佩戴，避免阻碍血液，影响健康。

　　 年轻女性缺乏了文胸知识，也会导致乳房缩小。为了省钱，老化了的文胸还在坚持使用。可是，洗净变形的文胸只会破坏你的胸形。乳房缩小的原因也可能是女性不注重文胸的舒适性及功效性，盲目追求性感美观。购买及佩戴文胸涉及了非常多的知识，只有做好了，才能让罩杯升级。

　　 女性乳房缩小的原因还有产品、手术、药物。胸部自身的生理结构和其它部位存在差异，适合全身使用的护理产品，并不能都适合你的胸部。许多润体乳，除了已经说明胸部可以使用之外，否则都要回避胸部，选择胸部专用的产品。胸部也不可以去角质，保养方法基本和颈部相似，更需要温和滋润。

　　 乳房缩小什么原因？节食、运动、按摩等也会导致乳房缩小。胸部内存在脂肪组织，急速减肥导致营养不足，胶原蛋白流失以及脂肪分解，最终导致胸部变形。因此，减肥期间也得补充蛋白食品。其次，一些所谓的胸部运动会减少脂肪，使得胸部缩小。这就是乳房缩小什么原因的详细介绍。选择合理运动才能加快血液循环和代谢，有助于胸部塑型。按摩也要采取正确方法，力度不当会导致乳房挫伤和挤压。

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