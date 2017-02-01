女孩乳房发育期吃什么有益处

核心提示：女孩乳房发育期吃什么？乳房发育期的女孩可以多吃山药青笋炒鸡肝，可以调养气血，促进女性乳房发育，改善肌肤色泽；杏仁草莓奶拌也有利乳房发育，牛奶和杏仁是富含蛋白质，具有健胸美胸功效。种子和坚果类食物也适合女孩乳房发育期食用。

女孩在乳房发育期要多吃丰胸食物，日常具有丰胸功效的有很多，它们可以帮助胸部发育，避免胸部变形。那女孩乳房发育期吃什么呢？黄豆、花生、木瓜、牛奶和猪蹄，还有核桃、杏仁等全都是丰胸美食中常见的食材了。

乳房发育期吃什么

乳房发育期的女孩可以多吃山药青笋炒鸡肝，山药是补虚佳品，可以健脾益肾、补精益气。鸡肝内含血红素、维生素A及维生素B族，帮助雌激素合成，莴笋则是一种丰胸食材。三者烹制食用可以调养气血，促进女性乳房发育，改善肌肤色泽。将山药和青笋去皮切条。鸡肝切片。三种食材先用沸水焯。锅内放点高汤，放入食材翻炒后勾芡。

木瓜红枣炖莲子中的木瓜是众所周知的丰胸食物，维生素A极高。木瓜还可以消食健胃、滋补催乳。搭配牛奶一起食用，或制作菜肴都可以。红枣可以调理内分泌、补血养颜，加入莲子，则适合调经益气、滋补身体。乳房发育期的女孩可以取红枣、莲子和冰糖一起煮熟。木瓜去籽后塞入红枣、莲子和蜂蜜蒸熟。

女孩乳房发育期吃什么，杏仁草莓奶拌也有利乳房发育，牛奶和杏仁是富含蛋白质，具有健胸美胸功效。乳房发育期女性可以取二十克草莓口味奶拌，一杯牛奶和少许大杏仁。草莓口味奶倒入杯中。牛奶加热后放入杯内搅拌后饮用，放点大杏仁营养会更全面。

种子和坚果类食物也适合女孩乳房发育期食用。黄豆和花生内含卵磷脂，杏仁、核桃和芝麻内的蛋白质不可轻视，种籽和坚果都是天然的丰胸食物。乳房发育期的女孩还要多吃维生素A食物，花椰菜、甘蓝菜、葵花子油等可以促进激素分泌，有利于胸部发育。以上就是关于女孩乳房发育期吃什么的详细介绍了，除了上述食物，女孩子还要多吃粗粮、豆类、牛奶、猪肝、牛肉等食物，都有益乳房的发育。