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假怀孕初期症状 你了解吗

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2017-02-0339健康网

核心提示：假怀孕初期症状有哪些？女性假怀孕初期症状表现有恶心和呕吐感，感冒及肠胃不适等；自己感觉到胎动也是假怀孕初期症状；假性怀孕的女孩子可能会因为补充了太多的营养物质，久而久之，小腹就会开始突出。假怀孕初期症状有月经停止。

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　　 假怀孕指的是一些女性因为太想怀孕或太害怕怀孕，而出现停经等一系列的症状，让人感觉像是怀孕了。假怀孕初期症状通常有呕吐，乳腺发育以及小腹胀痛等。很多患者通常都是因为心理因素而引起的，只要适当调整心情就可以。

　　 假怀孕初期症状

　　 女性假怀孕初期症状表现有恶心和呕吐感，感冒及肠胃不适等都会产生这种感觉，因此千万不能用这个症状来判断是否怀孕了。假怀孕初期症状有月经停止，出现这种症状的女性大多都属于月经周期都没有规律，长期压力过大等，导致荷尔蒙失调，有些女性可能几个月都不来月经，一段时间后月经突然出现时，竟然会误认为是流产。

　　 自己感觉到胎动也是假怀孕初期症状，这种胎动其实可能只是肠蠕动而已。女性肠胃不舒服，本身可能就会恶心、呕吐，再加上蠕动，这也是很常见的，只是因为症状和怀孕初期非常相似，导致很多备孕期的女性会认为自己怀上宝宝了。

　　 女性假怀孕初期症状还有腹部隆起。假性怀孕的女孩子可能会因为补充了太多的营养物质，久而久之，小腹就会开始突出，这时就会认为是怀孕了。此外。小腹隆起还可能是因为子宫内存在子宫肌瘤引起的，而且自身肥胖同样会导致腹部隆起的。所以，一定要仔细辨别。

　　 以上就是假怀孕初期症状表现了。到底有没有怀孕，需要进行正规检测，让专业医师来诊断。其实，女性只要定期产检，就很容易避免假性怀孕的尴尬状况了。平常自己也不要胡乱猜测，这样反而会阻碍备孕的“脚步”。假性怀孕通常都是因为你自己不愿面对而导致的。

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