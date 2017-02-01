怀孕初期症状有点出血是怎么了

核心提示：怀孕初期症状有点出血是怎么？流产先兆会导致怀孕初期出血，表现为阴道出点血，偶尔感觉下腹痛，胎动时也会感觉下坠。怀孕初期症状有点出血可能是因为宫外孕而引起的，还有外力刺激、子宫疾病也是怀孕初期出血的原因之一。

怀孕初期有点出血指的是孕12周内，孕妇的阴道会出现一点血性的分泌物，和月经初期及末期出血量非常相似。血的颜色一般是粉色、红色及褐色。如果是咖啡色的话，则表示出血即将停止了。怀孕初期症状有点出血其实只需多加休息，不要运动即可，如果血液是鲜红色的话就要重视了。

孕期出血

流产先兆会导致怀孕初期出血。孕育宝宝也同样会优胜劣汰，所以胚胎存在缺损的话，发育到一定时间了自然会被淘汰，然后在宫内死亡，这时的阴道就会流血，表现为阴道出点血，偶尔感觉下腹痛，胎动时也会感觉下坠，腰酸腹胀。流血量及积聚的时间不一样，所以血液可能是鲜红色、粉红色以及深褐色的。

怀孕初期症状有点出血可能是因为宫外孕而引起的，受精卵可能会因为一些原因而着床于输卵管或卵巢、盆腔等，这就是宫外孕了。宫外孕是无法充分发育的，中途会出现流产，导致孕妇的阴道出血。早期宫外孕可能并没有症状。只要孕囊破裂，疼痛就会难忍，出血量也会增大。

子宫疾病也会导致女性怀孕初期阴道出血。很多子宫疾病都可能阴道出血的原因，医生通常会按出血量和子宫疾病的发展程度，综合判断再采取措施处理。这类患者的主要表现是引发少量出血，白带也会增加，性交时也会出血。

此外，外力刺激也是怀孕初期出血的原因之一。女性在孕期，子宫和腹腔都会充血，变得非常脆弱。内诊、性生活或提重物等都是一种刺激，会导致阴道出血。有时你可能只是进行了轻微的运动，但阴道也出血了。受外力刺激出血后，一般很快就可以止血了，准妈稍微休息即可。看完上述介绍，相信准妈妈们对于怀孕初期症状有点出血都有了更深刻的了解了。