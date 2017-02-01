核心提示：怀孕初期症状小腹痛要怎么办？这都属于正常的孕期反应，无需特殊治疗，尽量左侧卧位睡，就可以减轻小腹痛了。如果小腹疼痛明显，剧烈难忍的时候，孕妈一定要去医院进行血液ｈＣＧ检查，确认会不会发生先兆流产或者宫外孕，还要进行全面检查，排除其他疾病。

女性怀孕初期会不会经常出现小腹疼的呢？小腹痛其实是孕早期的一种正常反应。子宫增大会刺激骨骼，导致腹部出现牵拉痛。怀孕初期症状小腹痛怎么办？怀孕初期小腹痛，孕妈自己要学会判断到底是生理性腹痛还是病理性腹痛。下面，就来具体看看怀孕初期症状小腹痛的原因及解决方法。

孕妇腹痛的原因

女性怀孕之后子宫增大会不断地刺激骨骼，从而导致怀孕初期出现小腹痛等症状。肚子在一天天的大起来，肌肤开始紧绷。远足后或打乒乓球之后，更容易感觉小腹牵拉痛，类似于胃痛。当子宫增大刺激到肋骨时，还会导致肋骨钝痛，活动会受限。不过这都属于正常的孕期反应，无需特殊治疗，尽量左侧卧位睡，就可以减轻小腹痛了。

宫外孕、子宫附件疾病等常见的妇科疾病都会导致女性怀孕初期出现小腹痛。尤其是孕早期小腹疼痛明显，剧烈难忍的时候，孕妈一定要去医院进行血液hCG检查，确认会不会发生先兆流产或者宫外孕，还要进行全面检查，排除其他疾病。

怀孕初期症状小腹痛要怎么办呢？孕早期肚子疼的话，可以进行腹部超音波检查。从最后一次月经开始往后推六～七个星期，这时胚囊应该会在子宫着床了。阴道施行超音波检查可以提早一星期观察到胚囊。怀孕初期症状小腹痛还要注意安胎，最常见的安胎方法是注射打hCG，不过建议准妈妈们要先了解清楚hCG和孕酮。

怀孕初期出来小腹疼，而且阴道会不规律地出血，下腹部特别不舒服的话，就极有可能会发生流产。这种情况下一定要尽快找医生治疗。如果确定是宫外孕或无法保胎的话，要及早选择停止妊娠。