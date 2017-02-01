核心提示：怀孕初期同房会不会影响胎儿？小编肯定地告诉大家怀孕初期同房是可以同房的，不会伤害胎儿的。不过前提要孕期正常，就不必担心孕期同房了。怀孕初期同房前后请务必记得清洁，注意个人卫生。女性怀孕期间免疫力降低，不注意清洁，细菌容易进入阴道，引发感染。

孕期最令准父母头疼的问题就是怀孕初期到底能不能同房？同房会不会影响胎儿？很多新手父母不理解这个问题。今天小编就给大家解答有关于怀孕初期同房及同房会不会影响胎儿等问题。

怀孕初期同房好吗

首先，小编肯定地告诉大家怀孕初期同房是可以同房的，那同房是否会伤害胎儿呢？其实是不会的。不过前提要孕期正常，就不必担心孕期同房了。其实，孕期同房并不会轻易伤害胎儿的，孕妈的子宫颈处有一层粘液栓，可以抵御感染。羊膜囊及子宫肌肉也可以保护胎儿。

怀孕初期同房会不会影响胎儿呢？不过怀孕初期同房，进入性高潮后，胎儿可能会在妈妈的腹中活动。这种情况则是由于胎儿感应到妈妈的性高潮，而心脏变得剧烈跳动，根本不用担心。不过，怀孕初期同房一定要注意性爱的姿势体位哦，切记不要压到孕妇肚子，动作不可过于激烈。

此外，怀孕初期同房也要注意时间。虽然孕期可以发生性生活，可是为了保证胎儿稳定。建议孕早期及孕晚期6都要减轻性生活频率，特别是孕早期，因为胎儿着床不稳定，性生活贫乏容易引发流产，而孕晚期频道的性生活可能会引发早产。

孕期最适合同房的时间其实在孕中期，也就是怀孕4～6个月内，这阶段胎像稳定。怀孕初期同房前后请务必记得清洁，注意个人卫生。女性怀孕期间免疫力降低，不注意清洁，细菌容易进入阴道，引发感染，不仅自己回患上妇科疾病，还会影响胎儿健康。以上就是怀孕初期同房会不会影响胎儿的相关介绍，希望可以帮助各位新手父母。