上环后阴道干涩怎么办 你知道吗

核心提示：上环后阴道干涩怎么办？上环后阴道干涩严重的话，在发生性生活的时候，可以适当使用些润滑剂；日常要多吃五谷杂粮、带皮谷物；还要要调节好情绪、放松身心。

一些女性朋友上环之后就丧失了性生活兴趣，阴道也总是干干涩涩的，发生性生活时经常会疼痛难忍，常常被性伴侣抱怨。那女性上环后阴道干涩怎么办好呢？有什么方法可以解决阴道干涩问题呢？

阴道干涩怎么办

女性朋友如果在上环之后，经常出现阴道干涩现象的话，那么在发生性生活的时候，不妨增加一下前戏的时间，调戏、做爱和后续所占时间比例为1：2：1。男性朋友一定要做足前戏，让爱侣可以感受爱抚，这样可以让阴道湿润一些，避免干涩疼痛。

女性朋友在上环后阴道干涩怎么办？上环后阴道干涩严重的话，在发生性生活的时候，可以适当使用些润滑剂，由润滑油来滋润女性的阴道，可以让女性朋友在性生活过程中得到进一步的润滑，避免阴道干涩引发疼痛。女性朋友在上环后阴道干涩怎么办好呢？饮食也能成为你的帮手，引道干涩的患者日常要多吃五谷杂粮、带皮谷物，这些食物能提高肌肤黏膜的弹性，为肌肤补充水分。此外，女性还要坚持喝酸奶，对阴道也有起到保护作用。

事实上，女性在上环通常不会造成阴道干涩的。阴道干涩可能是自身的内分泌异常引起的。 女性在排卵期之后、下一次月经来临的前十日左右，白带会发生一些变化，质地变得粘稠、量也会变少减少，这个时间发生性生活，就会觉得阴道干涩，这与周期调节有关。

以上就是小编关于女性上环后阴道干涩怎么办的相关解答了。建议女性朋友在遇到这种情况的时候，要调节好情绪、放松身心；日常可以常食具有滋阴润燥功效的食品，多喝白开水；性生活时要延长前戏时间，充分刺激阴道，可以避免阴道干涩疼痛。