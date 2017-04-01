核心提示：湿气是一种非常讨厌的东西，人体内有湿气的话就比较容易精神萎靡不振、身体疲乏倦怠、大便溏稀等，人体内一旦有了湿气就需要积极采用一定的方法去除湿气才行，其实我们平时经常见到的鸡蛋就可以去除湿气，下面就介绍一下鸡蛋如何祛湿。

湿气是一种非常讨厌的东西，人体内有湿气的话就比较容易精神萎靡不振、身体疲乏倦怠、大便溏稀等，人体内一旦有了湿气就需要积极采用一定的方法去除湿气才行，其实我们平时经常见到的鸡蛋就可以去除湿气，下面就介绍一下鸡蛋如何祛湿。

首先是选择适合去湿气的鸡蛋，鸡蛋最好是那种不吃鸡饲料的土鸡生的鸡蛋，因为这样的鸡蛋更加纯净，吸附湿气的能力更加强大一些。

选择好了鸡蛋之后就可以用鸡蛋来去除湿气了，首先将鸡蛋清洗干净，之后放在水内煮熟，等到鸡蛋熟透之后可以趁热将鸡蛋的蛋壳去掉，剥蛋壳的时候一定要注意不要将鸡蛋弄破，一定要保持鸡蛋的完整。

将鸡蛋剥掉外壳之后就可以用热鸡蛋在身体上滚动，可以先选择在面部滚动，因为鸡蛋一开始的时候会很烫，所以一定要快速的滚动，一直滚动到鸡蛋不热了为止，滚动结束之后可以将鸡蛋剥开，如果看到鸡蛋黄上面有一些小点点就说明你的身体内有风气，如果鸡蛋黄发黑了，那么就说明你的体内有湿毒，湿毒的大小根据鸡蛋黄的颜色深浅不同而有所不同。

用鸡蛋在身体上滚动的时候如果鸡蛋不热了，那么你可以重新加热，再次滚动，第一次使用鸡蛋在脸上滚动之后额头可能会很痒，这是因为你身体内的风气被吸出来的了，用鸡蛋滚过之后你的肩膀或者是小腿会出现很痒的情况，这是湿毒外泄的表现，如果你身体内的湿气比较严重的话，你需要每天用两个鸡蛋来在身体上滚动，一个在上身滚动，一个在下身滚动，每天坚持，直到鸡蛋黄不再出现小点点或者是变黑为止。用鸡蛋去除身体内的湿毒可能需要比较长的时间，能够见到效果需要坚持滚动一个月之后。

鸡蛋如何祛湿？通过上面的介绍可以知道坚持用热鸡蛋在身体上滚动就可以起到非常棒的去除湿气的效果，方法简单易行，但是一定要坚持下去才可以见到效果哦。