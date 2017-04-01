吃什么祛湿热 让这几款汤品来帮你祛湿热吧

核心提示：身体湿热会影响到人们的身体健康，所以湿热体质的人群需要在平时多吃一些祛湿热的食物，那么日常生活当中有哪些食物可以祛湿热呢？接下来就让正文带我们去看一下吧！

每个人的体质有着自己的特性，这才造就着各不相同的人，不同体质的人要注意自己的日常饮食，才能够更好的调理自己的身体健康。有的人体质偏湿热，那么平常就要多吃一些祛湿热的食物，那么吃什么祛湿热呢？接下来就让我们一起来了解一下吧！

吃什么祛湿热之玉须泥鳅汤

玉须泥鳅汤是一种很好的祛湿热的汤品，而且属性平和多吃能够补中益气，而且还能够治疗各种疾病，比如说高血压以及高血糖等。那么玉须泥鳅汤要怎么做呢？首先应当把泥鳅剖开腹部清洗干净，最好是用开水煮上一遍。然后将开水切块放入砂锅的最下面一层，排骨上面放上一层泥鳅然后加入各种调料比如葱姜以及适量的开水。玉米须要用纱布包好然后放入到砂锅当中，等到砂锅内的肉熬到六七分熟时加入少量鸡胸脯肉丝，最后加入调料就能够享用啦。

吃什么祛湿热之润燥黄豆肉排汤

想要祛除体内的湿气，喝润燥黄豆肉排汤是一种很有效的方法，不仅对祛湿有效果，而且对日常生活当中的便秘以及湿疹等都有很不错的治疗效果，这道汤品当中含有大量蛋白质以及丰富的维生素，多食用对身体有好处，大家不妨在家试试哦！要做这道菜首先应该将黄豆清洗干净并且泡上十五分钟，将肉排骨洗干净之后切成块用食盐腌制两个小时，再一起将肉排骨和黄豆放入炖锅当中，用小火熬制两个小时加入少量食盐就可以吃肉喝汤了。

吃什么祛湿热呢？一些汤品对祛湿的效果特别棒，比如说润燥黄豆肉排汤以及玉须泥鳅汤，而且做法也很简单，在家就能够做成，湿热体质的人们可以在家尝试着做一做呦！