核心提示：现代社会科学技术已经非常发达，女性不小心怀孕之后如果不想生下孩子那么就可以选择人工流产，简称为人流，人流会对女性的身体造成一定程度的伤害，直接影响到女性的月经，甚至是会导致月经失调、闭经等，有的女性人流之后40天还没有来月经，那么人流40天不来月经正常吗？下面就说一下这个问题。

现代社会科学技术已经非常发达，女性不小心怀孕之后如果不想生下孩子那么就可以选择人工流产，简称为人流，人流会对女性的身体造成一定程度的伤害，直接影响到女性的月经，甚至是会导致月经失调、闭经等，有的女性人流之后40天还没有来月经，那么人流40天不来月经正常吗？下面就说一下这个问题。

人流40天不来月经正常吗

人工流产无论是手术流产还是药物流产都会对女性的身体造成很大的伤害，有的时候会对女性的子宫内膜造成一定的伤害，于是会导致女性的月经周期发生改变，甚至是导致闭经的发生，一般来说女性会在流产手术之后的22天左右重新恢复排卵，大多数的女性都会在人流手术之后的一个多月的时间之后重新恢复月经，月经需要经过2-3个月经周期才能够重新恢复正常，所以说女性人流40天不来月经应该是属于正常情况，一般来说女性人流后会在40-50天的时候恢复月经来潮，如果超过了50天还没有来月经就需要立即去医院做一下检查，看看到底是哪里出现了问题。

人流之后需要注意的事项

女性在人流之后子宫会受到一定的损伤，身体也会受到较大的损伤，所以人流之后女性一定要积极卧床休息，尽量让自己尽快恢复人流前的状态，同时人流之后一定要注意不要碰凉的东西，不要进行性生活，如果一定要进行性生活也需要做好避孕措施，不然的话可能会再次怀孕哦。一定要积极注意自己阴部的卫生状况，这样可以保证不会对阴道以及子宫内环境造成不良影响。

人流40天不来月经正常吗？通过上面的介绍可以知道这种情况属于一种正常的情况，很多女性人流之后都会出现这种情况，所以不必紧张着急。