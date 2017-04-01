核心提示：子宫性闭经是一种很难治愈的疾病，所以如果出现子宫性闭经的症状，一定要早发现早治疗。平常要加强对自身的锻炼，不断去增强自己的体质，放松心态。养成良好的生活习惯，多吃一些含有丰富的维生素以及蛋白质的食物，对治疗子宫性闭经都有很好的帮助。

虽然说月经给女性朋友们带来了很多不便，但是正常的月经有利于女性朋友们的身心健康。有的女性是四五十岁正处于更年期，出现闭经情况是正常的生理反应，有部分女性则是病理性的闭经，会给我们的身体上带来很大的伤害，如果出现子宫性闭经的症状，一定要及时治疗。子宫性闭经的症状有哪些呢？接下来小编给大家说说子宫性闭经的症状。

很多人对于闭经只停留在女性更年期退潮的知识点上，对于子宫性闭经还是不了解的，所以很多人出现了子宫性闭经的症状还是处于迷糊状态的。子宫性闭经通常是指女性的子宫内膜受到性激素的刺激，从而产生周期性的变化，每次来月经的时候，子宫内膜是处于剥离脱落的状态的，如果由于子宫内膜的损伤、先天性无子宫或者是子宫的发育不良，引起没有月经来，这就是属于子宫性闭经。

子宫性闭经的症状通常会由于促性激素的分泌不足，从而出现对于性欲会减退，阴毛以及腋毛会出现脱落的现象，乳房下坠的现象。女性的子宫性闭经会引起促肾上腺皮质激素分泌不足，从而出现疲倦乏力，日渐消瘦、厌食等症状。除此之外，子宫性闭经的症状还会出现怕冷、脸色苍白、血压降低、皮肤干燥、呆滞等现象。如果女性朋友们出现过来月经期还一直没有来月经，并且伴有以上的子宫性闭经的症状，一定要及时到医院就诊治疗。

子宫性闭经是一种很难治愈的疾病，所以如果出现子宫性闭经的症状，一定要早发现早治疗。平常要加强对自身的锻炼，不断去增强自己的体质，放松心态。养成良好的生活习惯，多吃一些含有丰富的维生素以及蛋白质的食物，对治疗子宫性闭经都有很好的帮助。