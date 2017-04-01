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益母草虽能调经 但并不是所有女性都适合！

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2017-04-0839健康网

核心提示：益母草具有活血化淤、促进血液循环等作用，这类女性服药后会导致出血量增加、出血时间延长等，无疑是加重了原有的月经不调。所有的女性都适合用益母草来调经止痛吗？下面我们一起来看看吧！

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　　益母草具有活血化淤、促进血液循环等作用，这类女性服药后会导致出血量增加、出血时间延长等，无疑是加重了原有的月经不调。所有的女性都适合用益母草来调经止痛吗？下面我们一起来看看吧！

　　益母草，人们常把它称作“为女人而生的草”，其具有活血调经、祛淤止痛、利尿消肿等作用，是治疗女性月经病、产后病的重要药物。需要提醒的是，益母草并不是治疗所有月经不调、痛经的“万能药”，它主要适用于月经量少(表现为月经周期正常或后错，每次来月经只有几滴或不足两天就结束了)、产后腹痛等。益母草具有活血化淤、促进血液循环等作用，这类女性服药后会导致出血量增加、出血时间延长等，无疑是加重了原有的月经不调。另外，益母草性寒，体质偏寒的女性也不建议使用。

　　那么，月经量少的人就能放心使用益母草类中成药了吗？“也不尽然。”月经量少主要分四种类型，虚证型的最多，约占80%，另外三种类型分别是血淤型、宫寒型和气滞型，而益母草主要适用于血淤型的月经量少，而且是治标不治本的，月经期间使用只能暂时缓解症状，如果不注意日常调理，并不能从根本上解决问题。

　　血淤型月经量少：主要表现为月经颜色发暗，有血块，伴有腹痛症状。这种类型的患者在平时需要使用一些活血养血的中药进行调理，比如四物汤。

　　虚证型月经量少：主要表现为月经颜色发淡，像洗肉水，也有的表现为月经颜色鲜红，患者还常常伴有心慌、气短、乏力等症状。虚证有很多种，比如肾虚、血虚、气虚等，所以患者首先要分清自己是哪种虚证，然后有针对性地治疗，比如肾虚者要补肾、血虚者需补血等。

　　宫寒型月经量少：主要表现为小肚子发凉、怕冷、痛经等，该类型的患者平时要注意不吃生冷食物，穿衣要保暖，同时可以适当喝一些当归生姜羊肉汤。

　　气滞型月经量少：主要是生气引起的，表现为小肚子胀、胸胀，月经怎么也下不来。这类患者除了尽量保持心平气和，平时可以吃一些有疏肝健脾、养血调经作用的逍遥丸。

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