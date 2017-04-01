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值得一看 不完全子宫纵隔影响生育吗

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2017-04-0939健康网

核心提示：不完全子宫纵隔影响生育吗？由于子宫纵隔会改变患者的子宫腔的对称形态，患者正常的生育功能会收到干扰，最终可能会患上原发性不孕症或难治性不孕症。

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女性患有不完全子宫纵隔影响生育吗？不完全子宫纵隔是子宫纵膈的类型之一，对女性患者会造成严重的危害。很多患者还会担忧不完全子宫纵膈影响到生育。下面，就由小编来给解答这个问题。

子宫纵膈会影响生育吗
　
大家了解什么是子宫纵隔吗？子宫纵隔指的是女性患者的子宫外形并无异常，只是从宫底到宫颈内口、外口之间存在纵隔。按照分隔宫腔程度又划分为不完全性和完全性纵隔子宫两种类型。纵隔不完全时会使分开的子宫和宫颈间出现小通道，所以被称为不完全子宫纵隔。不完全子宫纵隔属子宫发育畸形症状。那不完全子宫纵隔影响生育吗

患有子宫纵膈的女性就算可以怀孕，也很难顺利生产。胎儿在母亲宫内的发育会变得迟缓、宫内死亡率较高。子宫纵膈患者子宫内的肌层血管偏少，而且纤维多，易影响受精卵着床。此外，隔上的覆盖的一层内膜会降低激素的刺激反应，不利于胎盘发育，甚至会引发胎儿死亡。
　　
不完全子宫纵隔多数都是因为女性朋友在先天发育中，双副中肾管融合受阻而引发的。至于大家比较关心的不完全子宫纵隔影响生育吗这个问题，由于子宫纵隔会改变患者的子宫腔的对称形态，患者正常的生育功能会收到干扰，最终可能会患上原发性不孕症或难治性不孕症。

不过，不完全子宫纵隔患者也有可能会怀孕的，只是胎儿多为早产儿，很难足月。这种患者怀孕后，可能会因为孕卵着床异常而发生早期流产和习惯性流产等。同时，子宫肌发育异常又会给胎儿造成压力，导致怀孕中期发生流产或早产。不完全子宫纵隔影响生育吗?综上所述，不完全子宫纵隔患者虽有怀孕的几率，但其实还是非常危险的。建议患者最好及早治疗，治愈之后多数患者都能顺利怀孕、分娩。

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