春季喝中药祛湿茶，养颜又健康

核心提示：春季花开、细雨绵绵，润了万物，也平添了湿气。所以，春季人体内的湿气较重。而当湿邪之气入侵到人的身体后，便会对健康带来危害。因而，中医指出到了春季人们应适当的喝一些中药祛湿茶，对于健康的呵护非常有利。

事实上，茶为中国的传统饮品，而不同的中药祛湿茶其的调理功能是有所区别的。这里为您介绍几种中药祛湿茶，进而来帮助您做好身体的调理、祛除身体内过重的湿气，以达到春季润燥、祛湿、养生、呵护好自身健康的作用。

中药祛湿茶之一：两花蜜茶

之所以将这道中药祛湿茶称为两花蜜茶，是因为其由木棉花与槐花和蜂蜜调配而成。将适当的木棉花、槐花放入砂锅加入清水煮沸后，再加入蜂蜜调配饮用可起到祛除人体湿气、调理便秘的作用。此时身体内的湿气不但被有效的除去，同时还将毒素排出体外，自然养颜又健身。

中药祛湿茶之二：枸杞茶

在中药祛湿茶中枸杞茶的冲调非常简单，用热水冲泡枸杞、花茶后再放入适当冰糖便可。虽然方法非常简单，但是这道中药祛湿茶却有着祛湿、润肺、补肝、明目的作用。可帮助您由内而外的调理机体，春季饮用即健体又养颜。

中药祛湿茶之三：生地绿茶

生地绿色是一道非常适合女性饮用的中药祛湿茶，您可使用生地液来冲泡绿茶饮用。女性经常的饮用该道中药祛湿茶，不但可有效地除去体内过重的湿气，还有利于滋阴养血。于一定程度上将起到调理月经、缓解便秘、预防湿疹，养颜保健康的作用。

到了春季湿气较重，因而此时养生应先从除湿气开始。而饮用中药祛湿茶不失为春季祛湿、养颜、保健、养生的一种好方法。当然了，我国茶品文化悠久，中药祛湿茶种类众多。以上几种为众多中药祛湿茶中的几种，较为适合女性饮用，为春季健康茶饮品，你不妨尝试饮用。坚持饮用一段时间后，身体内的湿气将被有效会的祛除。



