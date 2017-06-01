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4种情况使用卫生棉条伤阴道

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2017-06-1039健康网

核心提示：卫生棉条卫生又方便，但在使用时要注意4件事，以免引起感染伤害阴道。

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　　卫生棉条使用非常方便，而且比卫生巾透气，因此受到不少女性朋友的喜爱。但卫生棉条虽好，却并不是谁都能用，如果使用不当，还可能增加感染的风险。

　　1.月经来潮前使用

　　有的女性怕月经突然来潮时引起尴尬，会提前准备卫生用品，但不建议使用卫生棉条。因为卫生棉条吸水性强，如果在阴道干涸时放入，容易造成造成轻微擦伤，令细菌有可乘之机。建议在月经来潮前使用卫生护垫，等真正来潮时才转用棉条。

　　2.长时间不更换

　　卫生棉条如果长时间不更换，很容易滋生细菌并释放毒素。建议使用卫生棉条时应4-6小时更换一次，在经血量较大时，可缩短更换间隔时间。

　　3.有大量分泌物时使用

　　当阴道有大量异常分泌物时（比如带恶臭分泌物）不宜使用卫生棉条，因为使用卫生棉容易发生阻塞，这样可能会造成情况恶化。如果发现分泌物有异常，建议及时就医。

　　4.使用棉条期间过性生活

　　使用卫生棉条时千万不要过性生活，因为不小心会让棉条深入体内，令细菌滋生，造成感染，有的粗心的人甚至会将棉条遗忘，那就真的是麻烦了。在过性生活前一定要把卫生棉条先取出来（其实不建议经期过性生活），如果不小心发生卫生棉条取不出来了，一定要及时就医。

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