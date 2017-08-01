女性夏季养生多喝花草茶

核心提示：自古以来就是爱美女士的最爱，《本草纲目》记载：花茶性微凉、味甘、入肺、肾、经，有平肝、润肺养颜之功效。近代医学证明，长期饮用花茶有祛斑、润燥、明目、排毒、养颜、调节内分泌等功效。 每个人的体质不同，有虚实寒热之分，有些花茶并非人人皆宜，因此不能仅仅根据自己的喜好随便服用花茶，最好在选择花茶之前，先向医生咨询，根据医生提出的科学建议，再选择最适合自己的花茶。

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夏季天气炎热，因此很多时候我们都身处于空调的环境里，室内外的空气冷热交替，很容易引发感冒，而长期处于空调房中则容易降低身体的免疫力，因此夏季女性养生推荐多喝一些可以有保养效果的花草茶，尤其是处于空调房的时候，喝一口温热的花草茶也是十分舒适的，不同的花草茶有不同的功效，可以按需选择。

玫瑰花茶：含丰富的维生素A、C、B、E、K，以及单宁酸，能改善内分泌失调，对消除疲劳和伤口愈合也有帮助。调气血，调理女性生理问题，促进血液循环，美容，调经，利尿，缓和肠胃神经，防皱纹，防冻伤，养颜美容。身体疲劳酸痛时，取些来按摩也相当合适。

玫瑰花蕾香嫩、润泽，适宜冲泡饮用。其味甘微苦、性温，具有理气解郁、活血散淤、调经止痛的明显功效；温养心肝血脉，舒发体内郁气，起到镇静、安抚、抗抑 郁的作用。玫瑰花含丰富的维生素A、C、B、E、K，以及单宁酸，改善内分泌失调，对抗自由基，抗衰老，并能消除疲劳和促进伤口愈合。

茉莉花茶：《中药大辞典》中记载：茉莉花有“理气开郁、辟秽和中”的功效，并对痢疾、腹痛、结膜炎及疮毒等具有很好的消炎解毒的作用。常饮茉莉花，有清肝明目、 生津止渴、祛痰治痢、通便利水、祛风解表、疗瘘、坚齿、益气力、降血压、强心、防龋防辐射损伤、抗癌、抗衰老之功效，使人延年益寿、身心健康。

金银花茶：是用金银花与少量绿茶拼和，按金银花茶窨制工艺窨制而成的；金银花茶茶汤芳香、甘凉可口，畅销国内外市场。常饮此茶，有清热解毒、通经活络，护肤美容之功效。长期饮用金银花茶有增强免疫的功能。金银花茶能促进淋巴细胞转化，增强白细胞的吞噬功能；一茶匙干燥的金银花茶，用一杯滚烫开水冲泡，焖约十分钟后即可；可酌加冰糖或蜂蜜饮用。金银花的注意事项：脾胃虚寒及气虚疮疡脓清者忌服。金银花冲泡时，适合搭配：薄荷、桔梗、牛蒡子、竹叶、淡豆豉、甘草。

勿忘我花茶：滋阴补肾，养颜美容，补血养血，并能促经机体新陈代谢， 延缓细胞衰老，提高免疫能力。具有清肝明目，滋阳补肾，养血调经之功效。美容增白，清火明目，特别是对雀斑粉刺有一定的消除作用。滋阴补肾，养颜美容。补 血养血，促进肌体新陈代谢延缓细胞衰老，提高免疫功能，抗病毒，抗癌防癌。美白肌肤、清肝明目、滋阴补肾、并能促进肌体新陈代谢。延缓细胞衰老、提高免疫 力。有护肤养颜、促进新陈代谢、能有效地调节女性的生理问题，是健康女性的的首选饮品。

勿忘我花茶泡法：

材料：勿忘我花（蓝色）适量，绿茶1茶匙，蜂蜜少许。

做法：

1.将勿忘我花与绿茶置于杯内，以热开水冲泡。

2.约等3分钟，让勿忘我花入味后，再加入蜂蜜即可。

功效：多喝绿茶能增强人体血管韧性，而且健齿；勿忘我花富含维生素C，可减缓皱纹及黑斑的产生。美白皮肤、清肝明目、滋阴补肾，并能促进肌体新陈代谢，延缓细胞衰老，提高免疫力。含维他命C，排除赘肉，避免皱纹及黑斑的产生。

洛神花茶：由洛神花、陈皮煮制而成的一款休闲养生产品，有美容、瘦身、降压之功效，特别适合现代女性饮用； 具有清热利尿、生津止渴、理气消食，能清凉解渴，消除疲倦、调节和平衡血脂、降血压，促进新陈代谢，且能改善便秘，对皮肤粗糙，肥胖者都有帮助。

洛神花茶泡法

材料：洛神花干品10克，冰糖或蜂蜜适量。

做法：

1. 将适量洛神花放入锅中，加入清水并以中火煮开，3分钟后熄火，利用余温浸泡5分钟。

2. 过滤掉茶渣后，将茶水倒入杯中，等洛神花茶微冷后加入冰糖或蜂蜜即可饮用（高温会破坏蜂蜜的营养）以增加甜味。

3.如采用直接冲泡法，热开水的分量只要约180cc即可。但需以杯盖盖住闷泡5－8分钟，以让洛神花出味。

4.不喜欢喝热茶的话，还可以等冲泡好后放入适当的冰块。炎炎夏日，喝一杯冰凉的洛神花茶。十分的惬意。另外洛神花茶与绿茶搭配冲饮，也是不错的选择。

自古以来就是爱美女士的最爱，《本草纲目》记载：花茶性微凉、味甘、入肺、肾、经，有平肝、润肺养颜之功效。近代医学证明，长期饮用花茶有祛斑、润燥、明目、排毒、养颜、调节内分泌等功效。 每个人的体质不同，有虚实寒热之分，有些花茶并非人人皆宜，因此不能仅仅根据自己的喜好随便服用花茶，最好在选择花茶之前，先向医生咨询，根据医生提出的科学建议，再选择最适合自己的花茶。