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想要留住美丽的女人多喝这三款汤吧！

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2017-08-1239健康网

核心提示：女人要多喝汤，会喝汤的女人会更美丽哦！平日里要多喝水，但是喝汤会比水更加营养，汤含有一定量的蛋白质跟维生素等营养物质。

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　　女人要多喝汤，会喝汤的女人会更美丽哦！平日里要多喝水，但是喝汤会比水更加营养，汤含有一定量的蛋白质跟维生素等营养物质。

　　那女人可以多喝哪几款汤呢？下面我们一起来看看吧！

　　银耳红枣

　　银耳富有天然植物性胶质，加上它的滋阴作用，且对女性具有很好的嫩肤美容功效，长期服用有祛除脸部黄褐斑、雀斑的功效;其中所含的膳食纤维可助胃肠蠕动，减少脂肪吸收，是不错的减肥食品。红枣富含钙和铁，对防治骨质疏松贫血有重要作用，对于容易发生贫血的女性，大枣有着十分重要的食疗作用，其效果通常是药物不能比拟的。

　　做法：银耳提前浸泡30分钟，银耳充分发开之后，撕成小片，放入锅内，加水，大火煮开，加入洗净的红枣、冰糖，一同沸煮10分钟左右，再改为小火煲上一两个小时即可。

　　当归红枣排骨

　　当归的功效与作用有很多，尤其适合女性食用。食用当归可补血活血，调经止痛，润肠通便。凡妇女月经不调痛经血虚闭经，面色萎黄，衰弱贫血，子宫出血，产后瘀血，例经(月经来潮时，出现口鼻流血)等妇女的常见病，都可以用当归治疗。

　　做法：汤煲一次性加足水，放入排骨大火烧开，打去浮末后加入当归、红枣、枸杞、黄芪、龙眼、黄酒烧开后关小火煲1.5-2小时至排骨酥烂即可。

　　黄豆雪梨猪脚汤

　　猪脚含有丰富的胶原蛋白，能促进皮肤细胞吸收和贮存水分，防止皮肤干涩起皱，使皮肤丰满光泽。雪梨可以治咳润肺，清心美肤。常喝这道汤能保持皮肤柔软、细腻，加速新陈代谢，延缓机体衰老，对缓解声沙、口干有明显的效果，还能降血压和滋养清热。

　　做法：猪脚焯水除异味，切成块，加入去核切块的雪梨、大豆和一块姜，加足清水煮到滚开，维持旺火继续沸煮15分钟转慢火再煲1小时即可。

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