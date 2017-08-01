内分泌失调怎样调理？试试这几款花茶吧！

核心提示：现代女性内分泌失调的越来越多，各种生活压力以及快节奏的生活，内分泌失调的影响是很大的。痘痘长不停、睡眠质量越来越低。还会引来各种妇科疾病、不孕不育等症状，内分泌失调的女性在日常饮食中应该怎样来调理呢？
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现代女性内分泌失调的越来越多，各种生活压力以及快节奏的生活，内分泌失调的影响是很大的。痘痘长不停、睡眠质量越来越低。还会引来各种妇科疾病、不孕不育等症状，内分泌失调的女性在日常饮食中应该怎样来调理呢？
内分泌失调多试试下面几款花茶吧！
1、玫瑰茄茶
排毒养颜，调节内分泌，健脾开胃，帮助消化，解酒，溃泡后，口感微酸，是不可多得的保健饮品，本品不但是养颜美容的珍品，还具有预防感冒、通便利尿、收缩血管的效果。
2、玫瑰花茶
玫瑰花清火润喉、疏肝解郁、健脾活血，具有消斑，除皱，养颜之功效，是花中之王;另外对腹中冷痛、习惯性便秘有很好的治疗效果，长期饮用可改善睡眠。
3、桂花茶
桂花茶可养阴润肺，调解内分泌，温补阳气，美白肌肤，排解体内毒素。
4、桃花茶
桃花又称女人之花，桃花晒干泡茶喝可以调节经血，排毒通肠，美容养颜还可减肥瘦身。
5、月季花茶