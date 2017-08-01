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内分泌失调怎样调理？试试这几款花茶吧！

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2017-08-1239健康网

核心提示：现代女性内分泌失调的越来越多，各种生活压力以及快节奏的生活，内分泌失调的影响是很大的。痘痘长不停、睡眠质量越来越低。还会引来各种妇科疾病、不孕不育等症状，内分泌失调的女性在日常饮食中应该怎样来调理呢？

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　　现代女性内分泌失调的越来越多，各种生活压力以及快节奏的生活，内分泌失调的影响是很大的。痘痘长不停、睡眠质量越来越低。还会引来各种妇科疾病、不孕不育等症状，内分泌失调的女性在日常饮食中应该怎样来调理呢？

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　　内分泌失调多试试下面几款花茶吧！

　　1、玫瑰茄

　　排毒养颜，调节内分泌，健脾开胃，帮助消化，解酒，溃泡后，口感微酸，是不可多得的保健饮品，本品不但是养颜美容的珍品，还具有预防感冒、通便利尿、收缩血管的效果。

　　2、玫瑰花茶

　　玫瑰花清火润喉、疏肝解郁、健脾活血，具有消斑，除皱，养颜之功效，是花中之王;另外对腹中冷痛、习惯性便秘有很好的治疗效果，长期饮用可改善睡眠。

　　3、桂花茶

　　桂花茶可养阴润肺，调解内分泌，温补阳气，美白肌肤，排解体内毒素。

　　4、桃花茶

　　桃花又称女人之花，桃花晒干泡茶喝可以调节经血，排毒通肠，美容养颜还可减肥瘦身。

　　5、月季花茶

　　对月经不调痛经、闭经、经来腹痛、血瘀肿痛症有很好的改善，对于内分泌失调及腰酸肾痛的妇女非常适合。

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