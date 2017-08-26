备孕前做好这点 生出健康宝宝

核心提示：备孕的目的便是为了能有一个健康、漂亮的宝宝，所以有些重视科学的父母，会用很长的时间来备孕，然而，各位宝妈宝爸，在那么长的备孕时间里，你确定你该做的事都做好了吗？

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备孕的目的便是为了能有一个健康、漂亮的宝宝，所以有些重视科学的父母，会用很长的时间来备孕，然而，各位宝妈宝爸，在那么长的备孕时间里，你确定你该做的事都做好了吗？

1、做一次全身体检

全身检查真的非常有必要，妈妈通过这个检查可以知道自己能否怀孕，如果不能，尽早治疗，以免走很多弯路，花不必要的精力、时间、及金钱。同时，如果发现身上有什么疾病的话，及早治疗，以免遗传给孩子。

另外，备孕男方也是需要做一次全身体检的，这样可以及时避免一些意外情况发生，让你们孕育小生命前，对自己的身体有算是一种全新认识哦。

2、与宠物谨慎相处

如果家里养有宠物的话，在备孕时就放弃养宠物，因为宠物身上带有太多已知未知的病毒，微生物等，对孩子非常危险，但如果实在放不下，你需要每月带它去宠物医院检查一下，确定不带病毒再往家里带。

3、测体温、验精液

基础体温是女性清晨起床尚未活动时的体温，从月经到排卵前的这段时间，体温比较低。当开始排卵的时候，体温急剧升高，黏液分泌旺盛，表明是受孕的好时机。

连续几个月的记录，可以检测出排卵的稳定程度。另外，让丈夫也去医院，在医生的帮助下，采集精液样本，分析精子的数量、移动性和活力，判断是否有足够的、高质量的精子。

4、调整不良生活方式

喜欢喝酒和咖啡的爸爸妈妈们都长点心吧，酒精对男性生殖系统有毒害作用，使精子不正常; 咖啡对卵子也有影响，备孕期间，还是多喝蔬菜果汁吧。

此外，准爸爸还是不要留须，哪怕嘴唇上下的胡须都不要放过，因为胡须会吸附空气中的灰尘和污染物，通过呼吸进入体内，影响“生产精子”的内环境，也可能在与妻子接吻时，各种病原微生物轻而易举地传染给妻子。

另外，如果工作中经常接触化学物质、超强电磁波等，在准备受孕期间，要特别小心。尤其是准妈妈在生活中应尽量少接触染发剂。像每天必须工作的白领女性，要想有好孕的话，建议在办公室应每隔3小时离开一下空调环境，去户外透透新鲜空气。这样对于备孕的你来讲，对身体会很好。