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女人吃什么可以美白皮肤？

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2017-08-2639健康网

核心提示：多数女人都想变白变美，美白皮肤除了可以使用护肤品保养外，其实还可以通过饮食来进行。那么，女人美白皮肤可以吃什么呢？吃什么有助于祛斑、美白？

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　　多数女人都想变白变美，美白皮肤除了可以使用护肤品保养外，其实还可以通过饮食来进行。那么，女人美白皮肤可以吃什么呢？吃什么有助于祛斑、美白？

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女人吃什么可以美白皮肤？

　　女人吃什么祛斑美白？

　　1、西红柿

　　西红柿含有丰富的维生素、碳水化合物、蛋白质、有机酸以及矿物质，其中，西红柿还具有保护维生素C以及抗氧化的作用，常吃西红柿有助于使你变成一个白皙美人。

　　2、甘薯

　　甘薯中含有丰富的维生素C、维生素A以及大量的粘蛋白，平时常吃甘薯有助于减肥、养胃、健脾、益阳，还可以降低胆固醇，使人气色变佳。

　　3、芦笋

　　芦笋中，硒的含量较为丰富，不仅有助抗氧化抗衰老，使皮肤变得白嫩，而且还能预防脂肪过度，防止多种疾病的发生。

　　4、夏季盛产的时令水果

　　凤梨西瓜、桃子、梨子、葡萄等夏季水果中维生素C含量丰富，平时多摄取能使你的皮肤变得更加白皙无暇。

　　5、绿色蔬菜

　　绿色蔬菜中含有的维生素A、维生素C、维生素以及蛋白质都是较为丰富的，多吃有助于美白皮肤。其中，冬瓜中含有的微量元素锌、镁等有助于让人精神焕发，使人脸色红润，还有助于减肥。

　　6、柠檬

　　在美白水果中，柠檬是排在第一位的，因为柠檬内含丰富的维生素C，可以去黑色素，促进皮肤新陈代谢，有助于亮白肌肤，帮助肌肤抗老化。柠檬单吃太酸，建议每天泡一杯柠檬水喝。

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