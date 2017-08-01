女性排卵期是怎样算的 排卵期要怎样保养？

核心提示：女性在排卵期虽不像经期那么虚弱，但这阶段关系到是否能排出优质的卵子，所以也需要一定的保养程序的。女性在排卵期应该怎样保养呢？下面一起来看看吧！

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女性在排卵期虽不像经期那么虚弱，但这阶段关系到是否能排出优质的卵子，所以也需要一定的保养程序的。女性在排卵期应该怎样保养呢？下面一起来看看吧！

排卵期怎么算？

女性的月经周期有长有短，但排卵日与下次月经开始之间的间隔时间比较固定，一般在14天左右。那么根据排卵和月经之间的这种关系，就可以按月经周期来推算排卵期。例如，以月经周期为30天为例来算，这次月经来潮的第1天在9月29日，那么下次月经来潮是在10月29日（9月29日加30天），再从10月29日减去14天，则10月15日就是排卵日。排卵日及其前5天和后4天，也就是从10月10-19日这十天为排卵期。

准确推断出排卵期，既是一种有效可行避孕方法，也更容易怀上宝宝。但是，这种推算法只适合经期规律的女性，如果经期本身就不正常，这样就无法推算出下次月经来潮的日期，故也无法推算到排卵日和排卵期。

女性在排卵期该如何保养？

女性在排卵期虽不像经期那么虚弱，但这阶段关系到是否能排出优质的卵子，所以也需要一定的保养程序的。

1、平时分泌物很多时，可以用吹风机调成温风在洗完澡后吹干阴部，洗完澡后要在阴部较干之后再穿内裤。现在也有不少人在家中只穿裙子不穿内裤，或是睡觉时不穿内裤，这对阴部是比较好的，能让它有透风、干燥的机会。但卧具要经常更换，保持清洁。

2、天天都要饮用足够的水，这样可以减少在尿道滋生的细菌。

3、内裤的清洗要与其他衣服分开，并且用温顺的洗衣剂清洗。一些去垢剂或是柔软精或许会引起过敏反应，假如觉得不对劲，最好不要用。

4、研究发现，每天喝一小杯红酒，卵子活跃性可以提高20%。红酒中的多酚可以让卵子更健康，白葡萄酒中的多酚含量仅比红酒低10%，也是健康选择，但啤酒中的酵母会“催眠”卵巢，降低卵子活性，还是少喝为妙。

5、最好穿着吸收力强且透气的全棉内裤，在炎热的季节，最好不要穿紧身裤袜，在公共场所落座时尽量不穿着超短裙，避免让内裤接触座位。

6、卫生用品的选择要留意，少用含香料、颜料或含有除臭成分的护垫、卫生纸。此外，不用肥皂液或是沐浴乳等清洗阴道，由于普通沐浴液和香皂大都呈碱性，pH值在7以上，会轻易破坏弱酸环境，导致妇科疾病。

7、少吃止痛药，调查显示，在25~35岁，平均每人每年服用77片止痛药，这会使体内卵子活性比不用止痛药的人低7%。专家说，止痛药抑制大脑神经，长期服用会“迷惑”神经中枢，对卵巢发出的指令速度降低，卵子活性减弱。

8、每次排泄后，最好养成用温水清洗的习惯，以免肠道细菌趁机拐入阴道，引起炎症。

9、如果不想要宝宝，一定要避孕，医学研究显示，每做一次人工流产，卵子质量就下降6%。别以为无痛人流没什么大不了，它会让卵巢内壁变薄、卵子活性降低。

10、离电脑辐射越远越好，研究显示，电脑辐射会影响卵子质量。