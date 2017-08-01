女性在月经期要注意哪些饮食禁忌？

核心提示：女性在月经期间要注意哪些饮食规律？月经期间饮食要格外注重，有些禁忌都是要注意的，不然经期不规律，后面各种会影响到身体健康的。月经期间要注意哪些饮食禁忌呢？

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女性在月经期间要注意哪些饮食规律？月经期间饮食要格外注重，有些禁忌都是要注意的，不然经期不规律，后面各种会影响到身体健康的。月经期间要注意哪些饮食禁忌呢？

经期不能吃什么？1.冷饮

因此子宫内膜所剥落的东西便很难正常排出体外，而经血若不能及时的排出体外，在体内便会形成滞凝，这也是淤血形成的重要因素，另外当体内有血块产生的时候，还会影响正常的气血运行，于是使得子宫处的正常气血运行受到影响，损害子宫健康。另外，子宫为了促进经血的排出，便会通过增大收缩的力度，进而造成痛经的产生。

此外，经期中女性的身体相对平时更加敏感，而此时吃很多冷饮会使得寒气侵袭体内，其中对子宫的损害是最大的。因为子宫是最怕冷的部位，而寒气侵袭则会使得子宫受寒进而引发子宫机能下降，从而影响到正常的内分泌功能，也是损害女性正常排卵的主要因素。

经期不能吃什么？2.辛辣食物

经期时，身体的免疫能力比较薄弱，所以此时吃辛辣的食物容易对身体产生刺激，扰乱正常的内分泌。同时还会引起盆腔血管处于一个收缩状态，加重痛经的症状或是延长经期。

另外，子宫也很容易受到病菌的侵袭而产生不良损伤，诱发子宫等多种疾病的产生。所以说，对于口味重的女性在经期中一定要管好自己的嘴，清淡饮食。

经期不能吃什么？3.甜食

甜食中所含的糖分含量是相对比较高的，这些物质能在一定程度上抑制维生素以及矿物质的吸收，从而起到缓解肌肉紧致的作用，对于减轻子宫的不良收缩发挥重要效果，从而也能起到一定的减轻痛经的效果，但是如果一味的吃很多甜食的话，那么便会紊乱正常的血糖平衡，影响人体内的激素平衡，加重身体不适症状的产生。

经期不能吃什么？4.浓茶

浓茶除了有一定的营养价值外，还有防治疾病的作用。但妇女月经期间特殊的生理因素决定了忌饮浓茶。因为浓茶中咖啡碱含量较高，刺激神经和心血管，使人兴奋，基础代谢加快，容易产生痛经、经期延长和经血过多。同时，浓茶中的鞣酸在肠道中与食物中的铁强合，发生沉淀，使铁的吸收受到阻碍，引起缺铁性贫血。

经期不能吃什么？5.酒

酒有通经活血的作用，经期饮酒还易导致经血过多、经期延长，不利健康。经期应该尽量避免饮酒，最好对酒说NO吧。

经期不能吃什么？6.食盐

经前多吃咸食则不利经期健康。要是经前大量咸食，使体内贮存的盐分和水分过多，在月经来潮前夕，就会发生头痛、局部肿胀以及心绪不安、激动易怒等症状，给经期带来烦恼。若能在月经来潮前10天开始吃低盐的清淡饮食，减少盐分和水分的摄入量，便可使上述不适现象减轻或消失。

经期不能吃什么？7.咖啡因饮料

咖啡因会使乳房胀痛，引起焦虑、易怒与情绪不稳，同时更消耗体内储存的维他命B，破坏碳水化合物的新陈代谢。

经期不能吃什么？8.螃蟹、田螺

女性在月经期间，忌食生冷寒凉之物，尤其是患有寒性痛经之人，更当忌吃。而田螺性大凉，能清热，月经期间忌也最好不要吃。

经期不能吃什么？9.柿子

柿子中含有鞣酸，易与铁结合而妨碍人体对食物中铁的摄取，由于女人在经期时流失大量血液，需要补充铁质，所以不宜进食柿子。

经期不能吃什么？10.乳酪

乳酪是痛经的祸源。牛奶、起司、奶油、酵母乳、鸡蛋等食物会破坏镁的吸收，引起痛经。