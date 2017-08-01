女人保健食谱 女性多吃海带能护发哦！

核心提示：健康的指甲是粉红色的，因为有充足的血液供应。若指甲变化异常，往往是营养缺乏或其他潜在症状造成的。而高蛋白饮食是维持健康指甲所必需的，鸡蛋则是获得蛋白质的良好来源。女性吃什么能对全身进行护理呢？

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健康的指甲是粉红色的，因为有充足的血液供应。若指甲变化异常，往往是营养缺乏或其他潜在症状造成的。而高蛋白饮食是维持健康指甲所必需的，鸡蛋则是获得蛋白质的良好来源。女性吃什么能对全身进行护理呢？

护胃：甘蓝

甘蓝是世界卫生组织推荐的最佳蔬菜之一，更是被誉为天然“胃菜”。患有胃溃疡及十二指肠溃疡的人，医生都会建议多吃甘蓝。当然你也可以每天将甘蓝与蜂蜜混合食用，这样吃有促进溃疡愈合的作用。

护肤：西兰花

不仅营养丰富、口感绝佳，还是著名的“抗癌战士”，尤其是在防治胃癌、乳腺癌、皮肤癌方面效果尤佳。它含有丰富的维生素A、维生素C和胡萝卜素，能增强皮肤的抗损伤能力、有助于保持皮肤弹性。

护甲：鸡蛋

健康的指甲是粉红色的，因为有充足的血液供应。若指甲变化异常，往往是营养缺乏或其他潜在症状造成的。而高蛋白饮食是维持健康指甲所必需的，鸡蛋则是获得蛋白质的良好来源。

护脑：菠菜

因拥有胡萝卜素以及超氧化物歧化酶等成分的“还原食物”，可以阻止脑血管的病变而保护大脑。哪些属于“还原食物”呢？专家研究认为，菠菜首当其冲。其次为韭菜、葱、豌豆角、西红柿、胡萝卜、小青菜、大豆、蒜叶等蔬菜，核桃、花生、开心果、腰果、松子、杏仁等壳类食物，以及糙米饭、猪肝汤等都值得你补脑时选用。

护发：海带

说起护发的食物，可能你知道得很多，例如能令头发乌黑的黑芝麻，能令毛发生长的生姜，或者是能令头发闪亮的核桃等。但你知道食物护发的全能冠军是谁吗？它就是海带，营养专家认为，经常食用海带不但能补充身体的碘元素，而且对头发的生长、滋润、亮泽也都具有特殊功效。

护腿：香蕉

含钾元素丰富的香蕉是食物中排名第一的“美腿高手” ，它所含丰富的钾元素能帮助人们伸展腿部肌肉和预防腿抽筋。而排名第二的“美腿高手” 是芹菜，它有大量的胶质性碳酸钙，易被人体吸收，可补充双腿所需的钙质，还能预防下半身浮肿，大家可以多吃点。

护眼：红薯

维生素A有“护眼小卫士”之称，如果人体缺乏它，眼睛感受弱光的能力便会下降，对黑暗环境的适应能力也会减退，严重时容易患上夜盲症。