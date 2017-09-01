高跟鞋磨脚怎么办？有5个小窍门

核心提示：女人们大多都爱穿高跟鞋，但穿高跟鞋常会碰到磨脚的问题，尤其是刚买的新鞋，女性高跟鞋磨脚有什么解决的小窍门吗？

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女人们大多都爱穿高跟鞋，但穿高跟鞋常会碰到磨脚的问题，尤其是刚买的新鞋，女性高跟鞋磨脚有什么解决的小窍门吗？

小窍门1、穿丝袜

因为丝袜穿上后有滑腻的感觉，可以减少脚与鞋子的摩擦，减少脚部磨损。另外，丝袜美观、舒适，使得腿部更有线条感。

小窍门2、后跟帖

适用于脚后跟易磨损。后跟贴可牢固地粘在鞋底上，不易于变形、脱落，也不会损伤鞋子。穿在高跟鞋里面也看不出来，缓冲能力强，舒适且不影响走路。

小窍门3、湿毛巾捂

用湿毛巾在磨脚的鞋子部位捂几分钟，然后再拿块干的软毛巾包住挤脚的地方，用锤子敲几下，把鞋子磨脚的地方敲击平整，鞋子皮质变软和平整后就不会磨脚了。

小窍门4、用香皂擦

鞋子在穿上之前，先 拿块香皂(平时用的蜡烛也可以)在与脚跟接触最多的部分抹上一层薄薄的，鞋跟会因此变得光滑而不再磨脚。

小窍门5、石蜡油

石蜡油可涂在鞋子易于磨脚的地方，减少摩擦力，并且容易获取，是脚部易磨出水泡的女性朋友的好助手。