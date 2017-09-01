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验孕棒变红就是怀孕了吗？

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2017-09-2239健康网

核心提示：验孕棒是自测早早孕的一种有效方式，验孕棒变红就是怀孕了吗？

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　　很多女性如果觉得自己可能怀孕了，就会买一个验孕棒回来验一验，验孕棒变红就是怀孕了？如果验孕棒上出现两条红杠杠，那么就意味着你可能“中招”了！为什么在这里用了“可能”二字？

　　很多女性都相信，验孕棒的结果就是最终结果。可你不知道的是，验孕棒也有“失手”的时候。医生表示，验孕棒的结果只能作参考，若想进一步确认，最好到医院做检查。因为影响验孕结果的因素有很多，比如女性排卵期同房后7天内，体内的HCG激素水平相对较低，用验孕棒容易检测出假阴性

　　另外，如果月经推迟7天以上，用验孕棒检测结果为阴性，可去医院抽血化验，结果也可能是阳性。

　　总而言之，验孕棒的检测结果只能作为参考。

　　需要提醒的是，有一些女性在验孕之后，发现是阳性反应，就确认是正常怀孕，未再请医院确认。殊不知，验孕棒并不能检测出宫外孕或者葡萄胎，如果是这两种情况，且不及时发现和治疗，后果很严重，甚至可危及性命。

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