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这个地方有压痛警惕附件炎

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2017-09-2239健康网

核心提示：一般妇科检查时见子宫后屈，活动差，有压痛时，应警惕附件炎。

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　　什么是附件炎

　　附件炎是指输卵管和卵巢的炎症，是致病微生物侵入生殖器官后引起输卵管、卵巢感染的常见疾病。此病未婚已婚女性均可发生，临床上常与盆腔炎相伴发生。

　　一般妇科检查时见子宫后屈，活动差，有压痛。如果有炎性包块形成，检查时可在宫旁或子宫后方触及包块，活动不良，有压痛。

　　四大症状要警惕附件炎

　　附件炎对女性的伤害很大，如果不及时治疗，最后病情发展到无法治愈的境况，可能会导致不孕出现。因此对于附件炎及早发现、及早治疗很关键，一般来说可以通用以下症状表现进行初步判断：

　　下腹压痛：急性附件炎患者的下腹部压痛症状较为明显，严重的甚至出现痛处拒按以及明显的反跳痛现象，并伴有腹肌强直。

　　发热发病时即出现高热，39～40℃，可能有恶寒或寒战，随之体温呈不规则的弛张热。如炎性病灶由于黏连而被隔离，体温就可很快下降；如高热一度下降之后又复上升，提示炎症又蔓延扩展或产生化脓性病灶。脉率加速与体温呈正比，如两者不成比例可能炎症广泛播散。

　　月经不调患附件炎后，月经频繁、月经量多，一般认为这是盆腔充血或是卵巢功能障碍造成的，尤其是慢性炎症，可能会影响到子宫功能，均会引起不同程度的月经不调。

　　白带异常：感染了附件炎疾病，也会造成白带异常，其症状是白带增多、粘稠和白带偏黄。

　　女性朋友如果通过上面的初步判断，怀疑自己患有附件炎，应及早到正规医院做检查，确诊病因后，在配合医生做好针对的治疗，避免其他妇科疾病的出现。

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