核心提示：都说恋爱中的女人智商为零，其实在恋爱中，许多女人的情商也可能会出现严重下滑的情况。恋爱中的女人如果情商值与智商值都为负值，那么最终吃亏的还是自己！在恋爱中，女人都有哪些低情商表现呢？

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都说恋爱中的女人智商为零，其实在恋爱中，许多女人的情商也可能会出现严重下滑的情况。恋爱中的女人如果情商值与智商值都为负值，那么最终吃亏的还是自己！在恋爱中，女人都有哪些低情商表现呢？

恋爱中，女人有4种低情商表现



恋爱中，女人有4种低情商表现

1、过分投入

每时每刻都想和他腻歪在一起，这是一种低情商的表现。如果一个女人过于黏人，男人可能就会对她失去新鲜感，对她产生厌烦。此外，女人如果过分投入一段感情，表现得过于着急对方，对方可能会不那么珍惜她。因此，恋爱中的女人要懂得保持神秘感，要给彼此留出足够的私人空间，不要过分投入。

2、非常任性

一个男人对你好，并不是你任性刁蛮的理由，因为一点点无法满足自己的事情就犯公主病，很容易让男人觉得你是无理取闹，久而久之，就会对你失去耐心，不管是多好的一个男人，都会被你折磨得心烦。

3、太体贴

为了取悦他，你太关心他的生活，为他做饭、扫地、洗衣服，巴不得将自己一切好的都给他，总是情不自禁的付出，认为付出多了也会收获更多。其实，女人如果长期对一个男人太体贴，男人就容易把你的体贴当成一种习惯，认为你这样做是理所应当而不懂得珍惜。

4、不懂夸赞

如果一个男人为你做了很多事情，你不但不夸赞他，反而还想着责备他哪些地方做得不好，男人很可能就会感到烦躁。对于男人的付出，女人应该适当地给予夸赞或鼓励，因为这样会让他感到满足，会让他更有动力去执行下一次任务。