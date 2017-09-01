经期剧烈运动小心导致子宫内膜异位

核心提示：运动对身体健康很有好处，女性经期也可适量运动，但要注意不能剧烈运动，女性经期剧烈运动可能会引起子宫内膜异位。

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月经期不要剧烈运动！这是许多女性都知晓的经期保健知识，不仅因为女性在月经期身体抵抗力较差，容易疲劳，更因为经期剧烈运动有可能会导致妇科疾病的发生。

妇科专家表示，虽然子宫内膜异位症的病因并不明确，但目前在医学上还是有两个占主流的学说，一个是经血反流学说，一个是体腔上皮化生理论。其中，经血反流学说认为，经血可以经输卵管倒流进入腹腔，引起子宫内膜组织在腹腔内播散，逆流经血中的内膜碎片黏附并侵润腹膜间皮，获得血液供应后持续存活并生长。经期剧烈运动可能导致子宫内膜异位症的说法就来源于此。

临床中也发现，子宫畸形如宫颈闭锁、经血不顺的患者也会出现经血倒流进入盆腔引起子宫内膜异位症的情况。而医学上对猴子所做的实验也表明，经血倒流确实有可能会导致子宫内膜异位症。

然而，也并非所有的经血倒流都会引起子宫内膜异位症”，在临床上，70％-90％妇女有经血倒流现象，但仅有10％-15％患病，可见并不是所有的经血倒流都导致内异症，它还与遗传、免疫等其他因素相关。“但是，仍是不建议女性在月经期做剧烈的运动，尤其是月经量较大时，更要避免。