女人7个习惯易惹来宫寒

核心提示：女性宫寒很容易导致一系列妇科病，宫寒到底是怎样形成的？预防宫寒应注意哪些问题？

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子宫温暖，体内气血运行通畅按时盈亏，经期如常；如果子宫受寒邪困扰，血气遇寒就会凝结。因此保护好子宫，女性可以免受许多妇科疾病侵扰。而女性之所以会宫寒，往往是由于日常的一些不良生活习惯导致。

1.衣着过于单薄

夏天似乎是女人们展露肌肤，美腿、玉臂、香肩的最佳时机，一眼望过去，大片的后背和小蛮腰尽收眼底。可是办公室可比不上外头日光毒辣，空调的冷气将骄阳拒之门外，却时刻包围着白领女性们。如果女白领们总是穿着露背装、露脐装、短裙，久而久之，你的子宫就离疾病不远了。

建议女性们注意小腹保暖，在办公室应该备有外套或披肩，这样可以随时护住你的香肩、美腿，午睡时还可以盖住小肚子，以免受凉。

2.爱吃冷饮、贪凉

中医，女性体质属阴，不可以贪凉。即使在炎热的夏季，冷饮、冰茶、瓜果等寒凉之物也不可以贪多，尤其是偏爱冰淇淋的女性更要注意。食用过多寒凉、生冷的食物之后，这些食物进入体内会消耗阳气，导致寒邪内生，侵害子宫。

建议最好只在盛夏季节吃冷食，而且别吃刚从冰箱里拿出来的食物。体燥、火气大的人可以多吃一点，但别太多。有凉、热两种食物时最好先吃热的，后吃凉的，如果顺序颠倒，凉气就会被热气顺势下压到子宫，带来伤害。

此外，除了从冰箱里拿出来的食物之外，有很多食品，虽然在常温下食用，但它的本质却是寒性的，例如西瓜、梨、猪肉、绿豆、冰糖、苦瓜等，即使是加热后，也要分季节、适可而食。

3.没有按自己的体质选择饮食

有些女性天生体质较寒，四肢容易冰冷，对气候转凉特别敏感，脸色比一般人苍白，喜欢喝热饮，很少口渴，冬天怕冷，夏天耐热。如果这类女性在选择饮食时没有因为自己体质寒凉而选择适合自己暖身食品，反而更偏好凉食，容易让子宫“雪上加霜”。

建议多吃补气暖身的食物，例如核桃、枣、花生，让先天的不足由后天的高能量来补足。白领女性在午餐中多注意摄入这些暖身食物。

4.缺少运动

“宫寒”的人还应适当加强运动，一般来说，宫寒的人偏于安静沉稳，运动过多时容易感觉疲劳。其实“动则生阳”，寒性体质者特别需要通过运动来改善体质。

建议这类女性多运动。快步走是最简便的办法。步行，尤其是在卵石路上行走，能刺激足底的经络和穴位，可以疏通经脉、调畅气血、改善血液循环，使全身温暖。

5.快速瘦身

减肥是一个较为漫长的过程，如果女性采取节食或者吃药的方法在很短的时间达到瘦身目的，那就只能用健康作为代价了。快速瘦身无非是采用峻烈猛药、以非正常手段排出体内多余的水分和脂肪，等于身体在短时间内丢失了大量的能量物质，寒邪就很容易乘虚而入，攻击子宫。

建议女性别对腹部脂肪太苛刻，它们有保护子宫的作用。确实需要减肥时，给自己制定一个虽然慢、但副作用小、且不易反弹的减重计划，以少食多动为原则，目标定为一个月减重1～2斤。

6.喜欢趴着桌子睡觉

趴在桌上睡觉会无意中会露出后腰，而且睡眠时毛孔松懈，比较容易被寒邪所伤。此外，趴桌子睡觉也不利于脊椎健康，还可能伤害你的乳房。

建议别一直在空调房呆满8小时，中午去室外走走，让毛孔接触外界的自然气息，如果体内有寒气也可以发散出来。

7.过度疲劳或情绪变化大

经常加班加点工作，很容易导致身体过度疲劳，损伤身体阳气，免疫力下降，尤其是熬夜工作时，寒风夜致，邪风就此“入宫”。

建议熬夜工作时，每工作1小时就适当地放松一下绷紧的神经，起身走动走动，泡杯热茶，穿够衣服，以免让下身受寒。