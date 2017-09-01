女人太瘦易患3种疾病

核心提示：现代女性追求以瘦为美，但事实上，女性如果太瘦反而不健康，女性太瘦容易患下面3种疾病。

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现代很多女性为了瘦而用尽各种方法减肥，她们认为“瘦就是美”，但在减肥瘦身的过程中，却带来了一系列的健康问题。事实上，瘦并不等于美，如果为了畸形的美而失去健康，其实是得不偿失的，女人太瘦容易患以下几种疾病。

1.贫血

节食是许多女性青睐的减肥方法，不吃就会瘦。实际上，过于消瘦者普遍存在营养摄入不均衡的问题，铁、叶酸、维生素b12等造血物质本身就摄入不足；由于吃得少，基础代谢率也比常人要低，因此肠胃运动较慢、胃酸分泌较少，影响营养物质吸收。这些都是造成贫血的主要原因。

2.子宫脱垂

美女们都渴望拥有一个平坦的小腹，对腹部脂肪“嫉恶如仇”。一个女性的腹部脂肪有3厘米的厚度才是最健康的。它不仅可以保护里面的卵巢和子宫，有帮助维持温度。若是失去足够量的脂肪保护，子宫就容易从正常位置沿阴道下降，子宫颈下垂，甚至脱出于阴道口外，形成子宫脱垂，严重的还可能导致宫颈口感染，甚至宫颈炎。

3.不孕

脂肪是女性成熟的重要条件，是女性月经和生育的能量来源。如果女性脂肪总量少于体重的17％以上，就会影响性器官的发育，推迟月经初潮来临和性成熟的年龄。16岁以上的女子要维持正常的月经周期和怀孕、哺乳等生育能力，体内脂肪含量必须超过体重的20％-22％。这是

因为脂肪组织能将肾上腺皮质所提供的原材料加工转变为雌激素，是体内除卵巢以外制造雌激素的重要场所。如果体内脂肪过少，雌激素的合成及其在血液内的浓度水平就会受到影响，导致雌激素水平处于不足状态，而这一水平正是影响女性生育能力的关键标准之一。