39健康网首页39问医生名医在线就医助手药品通疾病百科资讯诊疗药品减肥整形保健
首页 > 女性 > 女性保健 > 保健误区 > 正文

女人太瘦易患3种疾病

女性文章排行榜
2017-09-3039健康网

核心提示：现代女性追求以瘦为美，但事实上，女性如果太瘦反而不健康，女性太瘦容易患下面3种疾病。

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　现代很多女性为了瘦而用尽各种方法减肥，她们认为“瘦就是美”，但在减肥瘦身的过程中，却带来了一系列的健康问题。事实上，瘦并不等于美，如果为了畸形的美而失去健康，其实是得不偿失的，女人太瘦容易患以下几种疾病。

　　1.贫血

　　节食是许多女性青睐的减肥方法，不吃就会瘦。实际上，过于消瘦者普遍存在营养摄入不均衡的问题，铁、叶酸维生素b12等造血物质本身就摄入不足；由于吃得少，基础代谢率也比常人要低，因此肠胃运动较慢、胃酸分泌较少，影响营养物质吸收。这些都是造成贫血的主要原因。

　　2.子宫脱垂

　　美女们都渴望拥有一个平坦的小腹，对腹部脂肪“嫉恶如仇”。一个女性的腹部脂肪有3厘米的厚度才是最健康的。它不仅可以保护里面的卵巢和子宫，有帮助维持温度。若是失去足够量的脂肪保护，子宫就容易从正常位置沿阴道下降，子宫颈下垂，甚至脱出于阴道口外，形成子宫脱垂，严重的还可能导致宫颈口感染，甚至宫颈炎

　　3.不孕

　　脂肪是女性成熟的重要条件，是女性月经和生育的能量来源。如果女性脂肪总量少于体重的17％以上，就会影响性器官的发育，推迟月经初潮来临和性成熟的年龄。16岁以上的女子要维持正常的月经周期和怀孕、哺乳等生育能力，体内脂肪含量必须超过体重的20％-22％。这是

　　因为脂肪组织能将肾上腺皮质所提供的原材料加工转变为雌激素，是体内除卵巢以外制造雌激素的重要场所。如果体内脂肪过少，雌激素的合成及其在血液内的浓度水平就会受到影响，导致雌激素水平处于不足状态，而这一水平正是影响女性生育能力的关键标准之一。

相关资讯

贫血 不孕
热门问答

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈