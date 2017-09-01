核心提示：很多女性都喜欢穿紧身牛仔裤，但经常穿牛仔裤对私处健康不利，那么怎样穿牛仔裤才不会伤私处？

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紧身牛仔裤可能带来哪些健康问题？

很多女性都喜欢穿紧身牛仔裤，但经常穿牛仔裤对私处健康不利。经常穿紧身牛仔裤会带来哪些健康问题？

1.皮肤过敏

如果你选择有质量保证的裤子，那么恭喜你，你又远离了一个家健康“陷阱”。可若是你选择了劣质的牛仔裤，那就只能说对不起，小心过敏！这是因为一些牛仔裤存在甲醛超标的问题，而甲醛恰好可以导致皮肤过敏。

2.血运不畅

常穿紧身牛仔裤就像给自己“上刑”，小而紧的牛仔裤可以造成你的腿部的血运不畅或缓慢，从而导致手脚冰冷、痛经等问题。

3.妇科感染与泌尿系统感染

太过贴身的牛仔裤就像丁字裤一样展现你的美的同时，会让你的阴部不透气，潮湿，滋生细菌，或者摩擦你娇嫩的“花瓣儿”，引发各种妇科疾病和尿道感染。

4.脂肪堆积

低腰牛仔裤确实显露了你的纤腰，可换个角度想想穿低腰牛仔裤也容易让脂肪堆积在小腹部上，造成腹部脂肪堆积产生“游泳圈”。

怎样穿牛仔裤才不伤私处？

1.好的品质才能保证健康

购买牛仔裤时应选购有质量保证和较好信誉的品牌牛仔裤，不要购买有异味的牛仔裤。

2.紧身未必就美

紧身牛仔裤好看却不实在。若是真的给牛仔裤不可，建议尽量穿宽松舒适一点的衣服，或者是棉质吸汗的。经期最好还是与紧身牛仔裤保持距离，以免影响血液循环，带来“姨妈痛”。

3.合适的才是最好的

选牛仔裤时最好先试穿，穿好后，首先膝盖往前胸抬一下，看是否舒适；然后下蹲，如果臀部露出大半或腹部出现三条以上横肉说明该牛仔裤的裤腰太低或尺码太小；最后穿着新牛仔裤走一走，如果10分钟后裤子还是紧勒你的跨部，最好放弃它。

4.要型也得顾健康

不要因为怕牛仔裤变形就不清洗，牛仔裤的卫生状况直接关系着女性私处健康，一定要定期清洗干净。