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女性切除子宫会加速衰老吗？

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2017-09-3039健康网

核心提示：有的女性因为某些原因需要切除子宫，切除子宫会加速衰老吗？

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　　子宫是孕育生命的摇篮，在女性眼中的意义非凡，缺少子宫，卵巢等生殖器官会让她们感觉自己不再完整。但是由于一些疾病的治疗需要，有时候不得不把它们切除。而切除子宫之后，有些女性会担心缺乏子宫会不会加速衰老？

　　妇科专家表示，有妇女担心月经没了，人就会变老，但其实，月经来潮是由人的大脑和卵巢来调控的，子宫只是执行它们的命令而已。大脑定期将信息传到卵巢，然后卵巢再定期释放激素调控子宫完成生理功能，比如：孕育宝宝，月经来潮等等。因此，切除患病子宫对人体衰老短期并无影响。

　　但从长远来看，切除子宫对人体内分泌还是会有一些影响，尤其是卵巢功能。从解剖上来讲，卵巢有两套血液供应系统，其中有一套就是来自子宫，虽然只占30%，但是一但切除子宫以后，卵巢的血液供应就少了30%，短时间不会影响卵巢功能，时间一长，卵巢缺血，就会早衰，原来该病人可能50岁绝经，切除子宫以后可能47岁就停经了。所以，我们对于子宫切除还是很慎重的，一般在病人45岁以后，有子宫切除的适应症，才建议病人子宫切除。

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