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准妈妈在孕期应该如何运动

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2017-10-01网易

核心提示：准妈妈做什么事情都要小心翼翼，运动更是要打醒十二分精神。准妈妈运动需要注意些什么才不会影响到宝宝呢？让小编来告诉你吧！

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　　特殊的准妈妈做什么事情都要小心翼翼，运动更是要打醒十二分精神。准妈妈运动需要注意些什么才不会影响到宝宝呢？让小编来告诉你吧！

　　1. 热身运动要充分

　　孕期准妈妈体内激素分泌增加，肌肉、关节都会变松弛，充分的热身运动能避免在运动中拉伤肌肉和关节，还能预防抽筋。

　　2. 运动服装要备好

　　市面上好的运动服装都具备弹性好、吸汗散热的功能。孕妈妈运动时穿上孕妇专用的运动服装不仅有利于身体舒展，还能避免因出汗受凉。

　　3. 运动时间要选好

　　大城市空气污染普遍比较严重，准妈妈做运动最好在早上，空气比较清新。如果是室外运动的话，最好不要在16：00——19：00，这个时间段空气污染相对较重。

　　4. 运动环境要舒适

　　准妈妈运动的环境要谨慎选择，环境要舒适，温度不宜过高或过低。专家指出，孕妈妈运动场所的温度最好是26-27摄氏度。

　　5. 水分要补足

　　运动可以促进准妈妈体内的新陈代谢，水分流失比较快。因此孕妈妈运动时要注意补充水分，记得在运动前、中、后期都要喝水。

　　6. 运动强度要控制

　　准妈妈运动强度不宜过大，至少要做到可以边运动边正常说话。准妈妈如果运动强度过大的话，血液运行会加快，容易出现呼吸困难的症状。

　　7. 运动时长要适宜

　　准妈妈每次运动时长应控制在15~20分钟，即使你没感觉累也要稍事休息，毕竟你不是一个人。休息过后可以继续运动，但是一定要慢慢开始，缓缓地进行。

　　8. 危险动作不要做

　　准妈妈运动时一定要避开跳跃、仰卧等动作。跳跃容易使胎儿在孕妈腹中产生撞击，有引发早产的危险，而仰卧的动作则容易压迫到胎儿。

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