核心提示：大姨妈来的前几天，如果量特别多的话，就特别容易出现侧漏，把裤子弄得脏兮兮的。特别是到了晚上，老担心经血漏出来弄脏床单，辗转反侧，搞得一夜无眠。如果一觉醒来，看见整条内裤红彤彤的一片，真的想si的心都有了。那么，月经的那几天，怎么做可以预防侧漏呢？

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大姨妈来的前几天，如果量特别多的话，就特别容易出现侧漏，把裤子弄得脏兮兮的。特别是到了晚上，老担心经血漏出来弄脏床单，辗转反侧，搞得一夜无眠。如果一觉醒来，看见整条内裤红彤彤的一片，真的想si的心都有了。那么，月经的那几天，怎么做可以预防侧漏呢？

月经期间，如何预防侧漏？



月经期间，如何预防侧漏？

1、白天用夜用卫生巾。如果月经量比较多的妹纸，白天最好使用夜用的卫生巾，而且要勤换卫生巾，以免卫生巾吸附过量，无法吸收新流出的经血。

2、夜间用超大号的夜用卫生巾。晚上睡觉前换上新的超大号夜用卫生巾，如果还担心侧漏，那就使用两张。如今，很多内衣店都会卖卫生裤，它的设计和材质有助于防止经血走动发生侧漏，晚上睡觉可以穿上。

3、注意睡姿。对于有经验的妹纸，经期期间睡觉，最好是侧着睡，不要仰着睡。

4、使用卫生棉条。卫生棉条在市场上卖得比较少，但它确实是防止侧漏较为实用的一种方法。

5、晚上睡觉使用护理垫。晚上睡觉如果经血弄脏了床单，会令人懊恼不已，因此最好在床上垫上一张护理垫，以接住经血。

6、巧用纸巾。可以将纸巾卷成一个小圆筒，然后将这个“小圆筒”夹在PP的夹缝中。这样做有助于防止经血从PP缝中流下来。

7、选择姨妈巾。购买姨妈巾的时候，建议选择那种加厚型的，而且还要学会懂得辨别优劣，要买吸水性较好的。