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学会4招，变身“元气少女”

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2017-10-0139健康网

核心提示：“元气少女”不知何时在网上流行开来，什么叫元气少女？“元气少女”意思就是指那些活力爆棚、青春甜美、聪明伶俐、大方得体的美少女。虽然二三十岁的女性朋友不能称为“少女”，但小编相信每个女人都希望自己能够元气满满，活得像个少女。那么，元气到底是什么？女人怎样做才能变身“元气少女”？

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　　“元气少女”不知何时在网上流行开来，什么叫元气少女？“元气少女”意思就是指那些活力爆棚、青春甜美、聪明伶俐、大方得体的美少女。虽然二三十岁的女性朋友不能称为“少女”，但小编相信每个女人都希望自己能够元气满满，活得像个少女。那么，元气到底是什么？女人怎样做才能变身“元气少女”？

学会4招，变身“元气少女”

　　什么叫“元气”

　　“元气”一词我们常常在武林剧中接触到，如某某中了某少侠的“九阴白骨掌”，身体就会“元气大伤”。中医认为，元气是指人的精、气、神，是人体生命的根本。元气足，则朝气蓬勃，脸色红润，聪明伶俐，能吃香又能喝辣。而如果一个人元气不足，就容易精神颓靡，烦躁不安，而且很容易失眠，吃什么都不香，时间久了就会产生脱发口臭、健康水平下降等症状。

　　学会4招，变身“元气少女”

　　1、多吃补充元气的食物

　　生活中许多食物都具有补元气的作用，如香菇山药土豆大枣鲫鱼核桃等，而且人参、西洋参、党参等中药材都具有很好的滋补作用，平时可以用它们来熬汤喝。除了多吃以上食物外，我们平时还要少吃刺激性的、寒性的、耗元气的食物。

　　2、按摩气海穴

　　气海穴位于腹正中线脐下1.5寸。气海，即人体元气的海洋，利用针灸的办法刺激气海穴有助于培元固本、补益元气，能起到很好的保健功效。此外，每天用手按摩气海穴，也能起到一定的滋补作用。

　　3、保持平和心态

　　静默可以养气，我们平时遇事应保持平和的心态，不能过于“一惊一乍”，不能暴怒发脾气，也给自己太大压力，不要因过度兴奋而活动太多，以免耗气太多。另外，我们每天都要保证充足的睡眠，只要睡眠足够了，人体精神了，元气也就有了。

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