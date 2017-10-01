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阴道炎如何预防？预防阴道炎从日常生活开始

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2017-10-1439健康网

核心提示：阴道炎要怎么预防？阴道炎是常见的妇科疾病，为女性的生殖健康，性生活和谐都带来不少影响，那么在日常生活中要如何预防阴道炎呢？

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　　阴道炎要怎样预防？对于女性来说，阴道炎是常见的妇科疾病之一，阴道炎不仅对女性生殖健康造成影响，也会影响性生活和谐。因此预防阴道炎是女性们都要重视的问题，那么预防阴道要注意哪些方面呢？



　　预防阴道炎要从日常生活做起

　　1、不与其他人换穿衣服，尤其是内衣，减少交叉感染的机会。

　　2、如果平时在公共浴室洗澡，要注意放好衣物，减少感染机会。

　　3、在洗澡时要清洗外阴，之后再清洗下半身的其他部位。

　　4、夏季或其他衣着单薄的时候要尽量避免在公共骑车、地铁上久坐。

　　5、清洗外阴的盆子、毛巾一定要准备专用的，毛巾和喷子也要定期消毒。

　　6、如果没有阴道不适，不建议长期使用抗生素或者洗液洗阴道，这样容易破坏阴道环境，更容易引发阴道炎。

　　除此以外，女性朋友还要注意性生活时的清洁，安全套不仅有避孕效果，还能预防生殖道的感染，因此如果没有生育需求，最好在性生活时使用安全套。另外还要远离不洁性行为，保持固定的性伴侣，这些都是有效预防阴道炎的措施。

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