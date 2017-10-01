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月经期女性适宜吃这6种食物

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2017-10-1439健康网

核心提示：女性每个月的那几天都是身体最虚弱的时候，如果在月经期能够适当的调整饮食，注意加强饮食营养，可以补充身体流失的营养，增强抵抗力。

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　　女性每个月的那几天都是身体最虚弱的时候，如果在月经期能够适当的调整饮食，注意加强饮食营养，可以补充身体流失的营养，增强抵抗力。

　　1、经期适宜喝红糖水

　　月经期间喝点红糖水，能有效的排出体内滞留的污血，帮助身体排毒。因为红糖水可以补血活血，加快血循环、通淤的功效。女孩可以在90℃的沸水中，加入红糖拌匀饮用即可。红糖水虽好，但不可过量饮用，经期每天400ml左右最为适合。

　　2、经期适宜吃香蕉

　　女性在月经期会有不安的情绪，易烦躁焦虑，不妨适当吃些香蕉，因为香蕉富含维生素B6，而具有安神功效的维生素B6，可以稳定女性的不安情绪，改善女性睡眠状况。

　　3、经期适宜多吃鱼类

　　女性经期受体内内分泌激素变化的影响，会出现抑郁情绪。女性朋友们在大姨妈造访时，适当吃些富含ω-3脂肪酸的鱼类，如：三文鱼、沙丁鱼等，可缓解月经期间的抑郁情绪，还能降低抑郁症的发病率。

　　4、经期适宜食猪肝

　　经期由于经血的流失，造成女性体内的铁也丢失较多，所以经期易进补含铁丰富的食物。菠菜等蔬菜中富含植物铁，但是吸收率不高，建议经期补铁应注意荤素搭配，多食用动物类高铁食物，如：猪肝、瘦肉、动作血等食物。

　　6、经期适宜喝豆浆

　　豆浆含有丰富的植物蛋白，有补虚润燥，调节内分泌的功效，而且豆浆补血的效果比牛奶要强，正适合女性月经期间食用。女性在经期喝豆浆也能为身体补充所需营养，并增强身体抵抗力。

　　

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