世界避孕日调研：近70%中国年轻人使用低效避孕方式！

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核心提示：数据显示，中国6成以上人流女性年龄小于30岁。普及人流及避孕知识，才能保护女性免受人流伤害。

转载自：世界避孕日

我国每年约有1300万例人工流产

3成受访女性有过人流经历

数据显示

中国6成以上人流女性年龄小于30岁

通过非专业渠道了解避孕知识

并抱有侥幸心理选择低效避孕方式者占68%

是人流高发的主要原因

让我们正确认知避孕有效性

区分短效避孕药和紧急避孕药的选择

保护自己，免受人流伤害

让每一个宝宝都在计划下和期待中到来

让我们共同构建一个没有意外妊娠的世界！



