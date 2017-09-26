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世界避孕日调研：近70%中国年轻人使用低效避孕方式！
时间:2017-09-26来源:
核心提示：数据显示，中国6成以上人流女性年龄小于30岁。普及人流及避孕知识，才能保护女性免受人流伤害。
转载自：世界避孕日
我国每年约有1300万例人工流产
3成受访女性有过人流经历
数据显示
中国6成以上人流女性年龄小于30岁
通过非专业渠道了解避孕知识
并抱有侥幸心理选择低效避孕方式者占68%
是人流高发的主要原因
让我们正确认知避孕有效性
保护自己，免受人流伤害
让每一个宝宝都在计划下和期待中到来
让我们共同构建一个没有意外妊娠的世界！
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