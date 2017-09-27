欧姗是什么产品

2017-09-27 来源：

核心提示：欧姗是呵护女性私处健康的一款洗护产品，下面我们就通过文章内容为大家细致的介绍一下欧姗是什么产品。

现如今无论是什么东西都需要通过宣传让人们所知道，而大多数人都是通过电视或网络了解到很多产品的。欧姗就是其中一种，欧姗是呵护女性私处健康的一款洗护产品。下面我们就通过文章内容为大家细致的介绍一下欧姗是什么产品。

欧姗是什么产品？

随着生活质量的不断提高，女性在日常生活中经常会因为熬夜、饮食不当等问题引发妇科疾病，因此对于私处护理产品非常依赖。而欧姗·臭氧抗菌剂就是针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，成为中国女性比较信赖的绿色健康私处护理产品。

现如今市面上私处护理产品众多，但是需要注意的是大多还是含有硫酸盐类界面活性剂。这种阴离子界面活性剂被广泛用于沐浴用品，理由是洗洁力强且相对廉价，然而刺激性非常高，长期使用对私处的影响非常大，而欧姗·臭氧抗菌剂，则打破了传统妇科洗液的弊端。它的主要成分臭氧，能够快速有效地杀死各种细菌，病毒，真菌，霉菌、滴虫，发生作用后还原成纯氧，不会对阴道内微生态造成损害。相反，还能够抑制厌氧菌生长，促进阴道上皮细胞生长、修复、愈合，提高阴道自净能力，是女性朋友进行私密护理可选的健康用品。

什么是臭氧？有什么作用？

很多女性对于欧姗中的成分臭氧并不了解，其实臭氧(O?)又称为超氧，是氧气(O?)的同素异形体。研究发现臭氧具有：杀菌、解毒、保鲜、除臭、漂白、消炎、镇痛、造氧、净化空气、活化细胞、促进新陈代谢等功能。可以将人体的泌尿系统、消化系统、口腔卫生、内分泌系统、解毒系统、以及呼吸系统，都调整到状况，而如今臭氧发展到治疗骨科、心脏内科、变态内科、烫伤科、糖尿病内分泌科、肿瘤科、病痛科等临床科室的各样病症治疗中有不错的效果。

而现如今经过研究臭氧开始适用于各种妇科疾病，臭氧抗菌剂是预防妇科疾病的洗护用品，对于妇科疑难病(如、阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎、子宫肌瘤、卵巢囊肿等)所引起的细菌感染有着良好的杀菌效果。

而欧姗的主要成分为臭氧和天然植物精油，其中臭氧具有分解葡萄糖氧化酶，迅速杀灭病毒，并清除氧自由基和激活、提高免疫等功效;天然植物油是萃取植物特有的芳香物质，且具有抑菌、除异味、驱毒等效果。

欧姗·臭氧抗菌剂不但能对引起阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有很好的预防和杀灭作用，并且还能提高阴道自净能力，增强阴道抵抗力，有效预防妇科炎症。欧姗·臭氧抗菌剂的问世，打破了传统妇科洗液的弊端，成为了新一代健康绿色的女性私处护理用品。

以上内容就是针对“欧姗是什么产品”的简单介绍，相信大家都有了一定的了解。通过文章内容不仅为大家详细的介绍了欧姗这一产品，其中的成分也给大家简单的介绍了一下，希望文章内容对大家有一定的帮助，使女性朋友尽早脱离妇科疾病的困扰。