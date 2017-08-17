博鳌万人西普会，广誉远国药现场搓丸瞬间被抢空

2017-08-17

2017年8月17日，恰逢西普十年，以”构筑蓝图——聚焦需求的市场觉醒“为主题的第十届西普会在博鳌亚洲论坛国际会议中心召开。广誉远国药作为476年无断代传承的国药老字号，受邀参加了本次大会。基于对老字号的好奇及对广誉远国药产品的信任，容纳1200余家主流连锁、800余家品牌制药企业的展厅内，广誉远国药展示厅成为人群聚集地。

（广誉远国药展示区）

广誉远国药始创于明朝嘉靖20年（公元1541年），是现存最古老的中药老字号企业，距今已有476年的历史。期间历经广盛号、广升聚、广升蔚、山西中药厂等十几个商号药厂的更迭，传承至今，并在2006年成为首批被中华人民共和国商务部认定的“中华老字号“企业，是名副其实的有历史、有疗效的医药界活化石。本次西普会上，广誉远国药为关注健康产业的同仁带来了调经止痛，养宫舒郁的300年名方定坤丹；始于明朝，皇帝御用的500年名方龟龄集；清心火，护心脑的牛黄清心丸；以及选材天然，高危人群常备的急救圣品安宫牛黄丸。

（广誉远药品展示）

本次西普会上，广誉远定坤丹、龟龄集传承人亦是传承人的柳惠武大师在广誉远国药药品展示区内亲自演示了定坤丹大蜜丸的制丸过程，柳师傅用长50cm，宽40cm，厚4cm的推丸板制作药丸。这项古老的制丸技艺在现今工业化时代已经相当少见，搓出大小均一，重量相差无几的药丸更是不容易，需要多年的实践经验才能精准完成。单从搓丸这一项手工技艺的保留上，便可一窥广誉远国药古法制药的传承理念。

（柳惠武师傅现场搓丸）

凝聚古人医学智慧的调经舒郁养宫名方定坤丹在西普会上备受青睐，广誉远遵循孙思邈《千金方》所述，“用药必依土地“，制作定坤丹选用的东北梅花鹿茸、吉林抚松红参、河南怀地黄等三十余味道地药材，严格保证药品的纯正及功效的卓著。广誉远谨遵”修合虽无人见，存心自有天知“的制药古训，炮制虽繁，不省人工；品味虽贵，不减物力；每一味药材的炮制皆由视药材品质如生命的具有多年经验的老药工把关，确保药效稳定可靠，细微之处，尽显对用药人的关爱。

（精选道地药材）

在广誉远国药中医文化的熏陶和影响下，现场诸多参展人员表示愿意和广誉远人一起加入到传承中医药文化的队伍中，很多连锁药店的同仁们也都对广誉远国药的制药理念和工匠精神表示折服。

广誉远国药已领跑中医药文化近500年，一直以传承和创新祖国医学为己任。通过500年的传承、蜕变、创新，发展，从品牌到产品无不体现着匠人之心、匠人之魂。集大成者，金声而玉振也，能在本次西普会上大放异彩，倍受关注，不仅仅是广誉远身上承载的中医药文化魅力，更重要的是，中国人重新拾起了中医药文化的自信。