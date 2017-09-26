阴道炎反复发作怎么办

2017-09-26 来源：

核心提示：阴道炎反复发作怎么办，不少女性在担心自己的病情，为什么自己已经治疗了还会出现病情复发的情况，在此建议大家应该对于阴道炎病症有一个深入的了解，并做好深入的防范与治疗，才能避免阴道炎病症反复复发。

阴道炎属于女性最常见高发的一种妇科疾病，患病之后如果没有经过正规治疗，后期就会有复发的现象，阴道炎反复发作怎么办，不少女性在担心自己的病情，为什么自己已经治疗了还会出现病情复发的情况，在此建议大家应该对于阴道炎病症有一个深入的了解，并做好深入的防范与治疗，才能避免阴道炎病症反复复发。

阴道炎反复发作怎么办，为了防止复发，以下几点需注意

1、治疗期间保持外阴清洁，禁止夫妻生活。坚持淋浴，每日换内裤，使用蹲式便所。

2、丈夫可同时进行针对性的护理。日常护理可以使用欧姗·臭氧抗抑菌，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

3、阴部瘙痒时，勿用力抓搔，勿用热水烫洗，以免烫伤。每晚清洗阴部忌食辛辣厚味，以免化湿生热。忌嗜烟酒。

4、宜食清淡食品，新鲜水果蔬菜等。常食小米粥、荞麦粥、绿豆汤和薏米粥。

5、在正常的情况下，我们的阴道会自己保持酸碱值的平衡，尽量不要以清洁剂或是消毒药水清洁阴道，甚至过度刷洗，这样不仅可能破坏阴道环境的平衡，也有可能造成阴道伤害，所以平时只要以温水冲洗即可。

6、一些患者就此以为自己已经好转，而擅自停药，忽视医生关于坚持用药几天的嘱咐。还有一些患者不太在意用药后的复查，实际上，阴道炎一定要复查后才能确定是否治好。

上述为大家详解的就是阴道炎反复发作怎么办，患者在接受正规治疗以后，还应该在生活中注重疾病的预防，使用欧姗·臭氧抗菌剂来辅助护理，可以有效阻碍阴道细菌的滋生，从而避免阴道炎的反复发作。