阴道炎反复发作原因是什么

2017-09-26 来源：

核心提示：阴道炎是比较简单的一种妇科疾病，阴道炎反复发作原因是什么，了解阴道炎病症的发病原因，并做好相关的防范措施，才能远离阴道炎的复发伤害。

日常不良的生活方式总会诱发女性朋友患上妇科疾病，女性阴道是比较脆弱的部位，如果没有做好相关护理，就有可能诱发阴道炎病症，不少女性朋友对于阴道炎病症有初步的了解，知道它是常见高发疾病，相对而言比较容易治疗，是比较简单的一种妇科疾病，阴道炎反复发作原因是什么，了解阴道炎病症的发病原因，并做好相关的防范措施，才能远离阴道炎的复发伤害。

阴道炎反复发作原因是什么？

真相一：熬夜加班、夜生活不健康的生活方式，阴道炎也是一种“生活方式病”，由于生活工作的压力，有些人经常应酬、夜生活频繁，经常加班到半夜二三点钟才休息，生物钟打乱，身体抵抗力下降，私处免疫力不断降低，有害菌趁虚而入，即便平时注意个人卫生，但抵抗力差还是会诱发炎症的感染。因此建议女性朋友要保持轻松的心态，微笑面对生活，身体抵抗力也能随之上升，疾病也会跟着减少。

真相二：肥皂、抗生素，落后的清洗方法，有些女性朋友，用肥皂、浴液洗;要么用抗生素或中药浸浴，这通常不能保护有益菌的生存，从而影响菌群的平衡，虽然能暂时缓解症状，却不能从根源上解决，致使阴道炎反复发作。女性还要尤其注意月经前后的阴道健康，切不可大意，应该要通过科学的洗护方法和合理的洗护习惯，顺利度过女性免疫周期的最薄弱阶段。

真相三：性生活不清洁，被忽略的主动保护，不洁性生活使外来细菌被带入，残留阴道的碱性精液改变阴道正常的环境，从而导致阴道炎的复发。日本研究者认为性生活导致的阴道炎复发率高达90%。在韩国，性爱前互相清洁是夫妻共同的责任，但在我国，主动采取清洁措施的不到1%。可见为了健康，性生活前后应该注意清洁卫生。

真相四：用药疗程不足，治疗不够重视，用药疗程不足是阴道炎病人最常见的问题，部份病人经治疗后由于症状得到缓解或消除而自已选择停止用药，不再配合医生治疗，结果使病菌受到抑制，而疾病尚未治好，当阴道的PH值发生改变时，阴道炎就会再次复发;此外有部分患者疗效不佳时频繁换药，周而复始，也是阴道炎久治不愈的主要原因。

真相五：乱用药、人为拖延病情，致使阴道炎迁延难愈，大多数女性朋友对阴道炎没有引起足够的重视。另外，一些女性喜欢忍，加之工作繁忙，喜欢自行到药店买一些洗液之类的药物，造成了人为的拖延病情。如果阴道炎在急性期没有治好，往往经久不愈、反复发作，建议女性朋友有病及时到正规的医院接受正规治疗。

阴道炎反复复发严重威胁人体健康，为了避免阴道炎复发的危害，建议女性患者朋友使用欧姗·臭氧抗菌剂，欧姗·臭氧抗菌剂针对厌氧菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等耐药性较强的主要妇科炎症致病菌均有抗抑作用，欧姗·臭氧抗菌剂对阴道炎、宫颈炎、白带恶臭、盆腔炎、子宫内膜炎、宫颈糜烂的细菌、霉菌、致病菌以及带状疱疹、尖锐湿疣及湿疹引发的细菌感染均有预防和杀灭作用。

以上为大家介绍的就是阴道炎反复发作原因是什么，了解了阴道炎复发的原因之后，大家应该及早远离有害因素，可在平常护理过程中使用欧姗·臭氧抗菌剂，对于降低阴道炎复发有很大作用。